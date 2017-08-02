Главный джип Lexus получил чудную решётку радиатора
Lexus представил новую комплектацию внедорожника LX 570 под названием Superior. По данным производителя, автомобиль получил новый облик радиаторной решетки, накладки на бамперы, чёрные накладки на корпуса зеркал, двухцветные 21-дюймовые колеса и шильдики Superior.
Визуально новая решётка радиатора LX 570 отличается от прежней несимметричным хитросплетением линий — ранее там был строгий горизонтальный рисунок.
В салоне Superior появились алюминиевые накладки на педалях, возможна отделка деревом шимамоку или «матовый орех».
Стоимость автомобиля составляет 7 007 000 руб., а с чёрным потолком — 7 026 000 руб.
НГС.АВТО
Фото lexus.com
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