Привет, потомки: НГС составил карту капсул времени в Новосибирске

Капсула времени из стены школы № 111, послание случайно нашли рабочие в конце июля 2017 года. Письмо ждало своего часа 50 лет

Редакция НГС.НОВОСТИ собрала карту с адресами захороненных в разных местах Новосибирска капсул времени, которые ждут своего часа.





Массовое обсуждение адресов капсул времени началось после новости на НГС о случайной находке рабочих: в конце июля они случайно обнаружили чёрную капсулу времени 1967 года в стене школы № 111 в Дзержинском районе Новосибирска. После этого мы объявили сбор адресов капсул времени среди читателей НГС.НОВОСТИ.







Капсула с посланием потомкам лежит, например, на территории бывшего завода на ул. Королёва, 40.







«Капсула времени была заложена в 1982 или 1981 году на территории завода "Точмаш", что на ул. Королёва.





Вскрыть через сто лет. Меня мой папа Лободин Виктор Егорович — один из комсомольских лидеров — брал на эту закладку в числе других детсадовцев», — гордо сообщил житель Новосибирска.







Также капсулу пионеры в 1960-х годах замуровали на территории лагеря им. Володи Дубинина, десятки лет назад — в школах № 50 и № 177, в лицее № 159, в сельхозинституте (ныне НГАУ). В 1972 году такая капсула появилась в ДК им. Горького — её планируется открыть в 2022 году. А в том же 1967 году послание потомкам оставили в ДК им. Попова на ул. Зыряновской — её откроют ровно полвека спустя, 7 ноября 2017 года.







В XXI веке капсулы времени — уже редкость, но некоторые активисты стараются хранить обычай. Например, в 2010 году капсула времени появилась в Центральном парке силами студенческих отрядов, а в 2014 году — у главного корпуса НГУ благодаря юмористическому клубу «Квант», её вскроют на 100-летие университета.







В 2015 году капсула-послание появилась на ул. Кубовой в микрорайоне «Стрижи» (её вскроют на 100-летие Великой Победы). А в 2017 году такую капсулу захоронили в сквере школы № 178 в Дзержинском районе (она увидит свет через 26 лет).









«Традиция это достаточно давняя, ещё с довоенных времен — когда ещё не в школы, а в предприятия закладывали капсулы времени, в частности, в городскую водонапорную башню. Это не просто мемориальный знак, а послание будущим поколениям. Широкое распространение она получила в 70-х — в школах в первую очередь, и в домах культуры», — рассказал НГС.НОВОСТИ краевед, сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. Он добавил, что в его школьные годы (школа № 132) тоже пытались оставить надолго капсулу времени — но конструкцию с ней уничтожили хулиганы.

