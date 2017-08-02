Отошёл ненадолго: на Алтае пропал новосибирский учёный

Алексей Евдокимов
Алексей Евдокимов

Житель Новосибирской области и сотрудник центра «Вектор» 44-летний Алексей Евдокимов пропал по пути к Телецкому озеру на Алтае.


В поисковом отряде «Лиза Алерт» НГС.НОВОСТИ рассказали, что в последний раз Алексея видели 28 июля в Республике Алтай.


«Он с друзьями поехал в туристическую поездку и они отдыхали на берегу реки Чулышман недалеко от посёлка Балыкча, это по дороге от спуска с перевала Кату-Ярык в сторону южного берега Телецкого озера. Они там остановились, Алексей решил отойти ненадолго и пропал из видимости», — рассказал руководитель поискового отряда Николай Шишкин.


На сайте Кольцово «Наукоград-Пресс» сообщается, что Алексей Евдокимов опытный турист, который совершал пешие походы, в том числе одиночные, в горах Алтая. Евдокимов — кандидат биологических наук, сотрудник отдела разработки средств ПЦР-диагностики вирусных и риккетсиозных заболеваний научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».


«В путешествие на Алтай к Телецкому озеру кольцовец отправился с двоюродным братом, его женой и их 4-летним ребенком. В прошедшую пятницу, 28 июля, компания готовила обед, когда Алексей сказал, что отлучится покурить и вернется к столу», — описывается момент пропажи Алексея на сайте наукограда.


Как следует из ориентировки, которую распространили волонтёры, рост Алексея Евдокимова 175 см, короткие светло-русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в плавки с сине-белыми полосками и коричневые сандалии.


Всех, кто знает что-то о местонахождении Алексея Евдокимова, просят позвонить в полицию по тел. 02 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.


Поиски пропавших жителей Новосибирской области чаще всего заканчиваются благополучно, но иногда бывают и трагические случаи. В конце июля погибшей нашли 25-летнюю сибирячку Ольгу Сорочинскую, которая перед уходом из дома поругалась с семьёй.

Ксения Евдокимова
Фото hlizaalert.org

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