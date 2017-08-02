Десантники раздали незнакомым девушкам цветы на площади Маркса

Десантники дарили цветы девушкам на пл. Маркса
Десантники дарили цветы девушкам на пл. Маркса

Днём 2 августа новосибирские десантники подарили девушкам цветы возле торгового центра «Сан Сити».


Несколько молодых людей в тельняшках и голубых беретах устроили необычную акцию: они дарили девушкам цветы, а детям — памятные магниты. Главная цель акции — показать новосибирцам, что десантники в первую очередь элита Вооруженных Сил государства.


«Акция направлена на формирование у людей положительного образа десантника. Новосибирцы привыкли видеть купающихся в фонтанах и бьющих бутылки об голову воинов, но мы считаем такое поведение недопустимым для десантника. Чтобы сломать стереотип и оставить людям хорошее впечатление о нас и о нашем празднике, мы и устроили эту акцию. Всего закупили 150 роз и сделали специальные магнитики для детей. Многие с нами фотографировались и поздравляли с праздником. В том году мы уже проводили такую акцию, и будем проводить еще», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ один из организаторов акции, Михаил Скосырский.


Многие девушки радовались необычному поведению десантников, отмечая, что такой метод празднования гораздо лучше купания в фонтанах.


Мужчины купили 150 роз
Мужчины купили 150 роз


Специальные магниты, которые дарили детям
Специальные магниты, которые дарили детям


«Думаю что акция это просто замечательная, таких мужчин, которые дарят цветы в свой праздник, в наше время очень мало. Самое главное, это было очень неожиданно, обычно 2 августа обходишь стороной ребят в тельняшках, но эти парни просто излучали позитив и дарили всем хорошее настроение», — поделилась впечатлениями одна из девушек, Жанна Рудько.


Девушки делали с десантниками селфи
Девушки делали с десантниками селфи


Организаторы не намерены останавливаться на достигнутом: в следующем году они решили организовать мастер-классы по укладке парашюта в детских домах Новосибирска.


Акцию устроили, чтобы сломать стереотип и оставить людям хорошее впечатление о ВДВ
Акцию устроили, чтобы сломать стереотип и оставить людям хорошее впечатление о ВДВ


В прошлом году десантники раздавали цветы девушкам и женщинам в Центральном парке и около ТЦ «Версаль».

Александр Сильченко
Фото предоставлены Ульяной Ефановой

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