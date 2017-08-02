Смертельная авария на переезде: двое мужчин на мотоцикле врезались в поезд

Место аварии

Двое мужчин на мотоцикле выехали на железнодорожный переезд и врезались в поезд в Новосибирской области.





Авария произошла 2 августа в 16:20 в Чистоозёрном районе.







«В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, управлявший мотоциклом, и его пассажир от полученных травм скончались на месте. По предварительной информации, мотоциклист выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В отделе пропаганды ГИБДД по НСО добавили, что одному погибшему 25 лет, а второму — 47.







Пока неизвестно, почему водитель мотоцикла не смог затормозить перед переездом. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и выясняются все аварии.







В ДТП погибли двое мужчин





Совсем недавно похожая авария случилась на перегоне Зубково – Краснозёрское. Водитель мотоцикла проигнорировал сигнал светофора на переезде и врезался в грузовой состав. Жители села Ульяновка 53 и 27 лет погибли на месте.