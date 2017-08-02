Перепутавшая педали девушка разбила «Ягуар» на выезде из автосалона

Последствия аварии

Сегодня, 2 августа, в Ленинском районе Новосибирска произошла необычная авария: девушка-водитель перепутала педали и разбила подменный «Ягуар» из автосалона.



Jaguar XF и Honda Accord столкнулись около 17:00 напротив автосалона на ул. Станционной.







«Девушка приехала в автосалон сдать свой автомобиль на техобслуживание и получила подменный "Ягуар". Села в машину, перепутала педали газа и тормоза и начала движение вперед. Автомобиль перепрыгнул через бордюр, выехал на проезжую часть и врезался в двигавшийся по ней "Аккорд"», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на работников автосалона.



В «Автоспасе» уточнили, что «Хонда» ехала по ул. Станционной со стороны Бетонного переезда к пл. Энергетиков. От удара в «Ягуаре» сработали подушки безопасности. Водители в аварии не пострадали.





В автосалоне Jaguar аварию оперативно прокомментировать не смогли.





ДТП произошло в 17:00 возле дома № 17 на ул. Станционной





В аварии никто не пострадал





Перепутанные педали нередко становятся причинами аварий. Одна из них произошла минувшей весной на перекрёстке ул.Титова и Троллейной: неопытного водителя «Хёндэ» занесло на мокрой дороге. Он хотел притормозить, но нажал на газ и врезался в «Хонду».