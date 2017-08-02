Зима близко: август в Новосибирске закончится заморозками

В последней декаде августа новосибирцев ждут заморозки





Синоптики Новосибирской области дали прогноз на август: он будет тёплым и дождливым, однако в конце месяца ожидаются заморозки.





«Август особых сюрпризов не несёт, и предполагается температурный фон в пределах средних климатических данных, около нормы. Лишь по югу области может быть теплее — выше нормы на 1 градус. Таким образом среднемесячная температура составит около 16–19 градусов тепла», — рассказала НГС.НОВОСТИ ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов погоды Новосибирского Гидрометцентра Людмила Тарлыкова.





Первая и вторая декада предполагаются с колебаниями температуры в ночные часы от +12…+17 до +6...+11 градусов, а днём будет от +27…+32 до +19…+24. По северу области может быть ещё холоднее: до +13…+18 градусов.







Третья декада получится прохладнее, ожидают синоптики. Ночью температуры до +4…+9 градусов, местами будут заморозки до 0…–2 градусов.







«Количество осадков в среднем за месяц также предполагается около нормы. Наиболее вероятные дожди и грозы в первой декаде, в отдельные дни второй декады. А третья декада может пройти с более частыми дождями», — пояснила Тарлыкова.







Вчера начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик более подробно рассказывала о погоде на ближайшие 10 дней августа.