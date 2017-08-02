Гаишника оштрафовали за неправильную парковку у областной полиции

Автомобиль ДПС припарковался вторым рядом возле здания областной полиции

Новосибирская Госавтоинспекция оштрафовала своего коллегу-водителя за то, что он припарковался вторым рядом возле здания полиции и не пристегнулся во время езды.





Эти нарушения заметил новосибирец Артём Молчанов, проезжавший мимо на велосипеде.







«Ехал я на велосипеде по ул. Октябрьской, 78, это здание ГУ МВД по Новосибирской области. Обратил внимание, что там стоит экипаж ДПС. А рядом с ним вторым рядом, за обычными гражданскими автомобилями, стоит "Мерседес" с полицейской полоской без каких-либо включённых проблесковых маячков, т.е. в нарушение ПДД. Я подъехал к сотрудникам ДПС, которые там стояли, попросил сделать замечание данному нарушителю», — рассказал НГС.НОВОСТИ Артём Молчанов.







По его словам, инспектор ДПС на эту просьбу отреагировал сразу же: он подошёл к нарушителю, сделал ему замечание. После этого машина уехала.







«Я обратил внимание, что за рулём сидел человек в полицейской форме, на погонах было три больших звезды с двумя просветами, т.е. это полковник полиции. Также я заметил, что, начав движение, данный полковник не был пристегнут ремнём безопасности», — описал ситуацию Артём Молчанов, уточнив, что дело было в конце июня.











Велосипедист снял всё это на видео, а после решил добиться наказания для нарушителя и оставил обращение на официальном сайте ГИБДД. «Меня вызвали на допрос на ул. Немировича-Данченко, 145, попросили предоставить видео на компакт-диске. Я им привёз компакт-диск, написал, что доводы, приведённые в обращении, поддерживаю, прошу установить и привлечь данного водителя к ответственности», — рассказал Артём Молчанов.







На прошлой неделе он получил ответ за подписью и.о. начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Вячеслава Трещева. Копию этого документа велосипедист прислал в редакцию НГС.НОВОСТИ.







В ответе говорится, что водителя «привлекли к административной ответственности» за два нарушения — по ч. 3.2 ст. 12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части) и по ст. 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнём безопасности).







Согласно КоАП, за первое нарушение полагается штраф в 1,5 тыс. руб., а за второе — в 1 тыс. руб.







В отделении пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области пояснили, что «перед законом все равны», поэтому автоинспекторы тоже периодически получают штрафы за нарушение правил дорожного движения. «Сотрудники Госавтоинспекции такие же люди, и они так же управляют личным транспортом, и так же попадают под какие-то штрафы. Камеры фотовидеофиксации работают на дорогах. Также в городе часто проходят рейды по соблюдению правил дорожного движения сотрудниками органов внутренних дел. И в области такие операции проводятся, и выявляем нарушения», — пояснил НГС.НОВОСТИ представитель отделения пропаганды Константин Шкабарня.







Он напомнил, что инспекторы ГИБДД могут отступать от правил дорожного движения, когда есть «служебная необходимость». Но при этом они обязаны включить сирену и проблесковые маячки на машине, чтобы предупредить других водителей и пешеходов.





В начале 2017 года на нарушении правил парковки попался водитель ещё одной полицейской машины. Очевидец заметил, что автомобиль полиции припарковался на тротуаре в Академгородке.