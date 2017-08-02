Десантник сел за руль после праздника и устроил ДТП в Кировском районе

Люди в аварии не пострадали

Днём 2 августа десантник на Toyota Corona врезался в Mitsubishi Lancer недалеко от пл. Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске.







Авария произошла около 15:50. «Участники аварии двигались со стороны ул. Немировича-Данченко в сторону пл. Сибиряков-Гвардейцев. Немного не доехав до площади, "Лансер" остановился, водитель "Тойоты" предпринял экстренное торможение, но всё же догнал "Митсубиси"», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Аварийному комиссару, работавшему на месте аварии, десантник рассказал, что встречался с друзьями в День ВДВ и не доехал до дома буквально несколько сотен метров, добавили в «Автоспасе».







Место аварии на ул. Сибиряков-Гвардейцев





В основном 2 августа проходит в Новосибирске мирно, и эта авария одно из немногих происшествий, случившихся сегодня с десантниками. Посмотреть, как проходит праздник, можно в нашей онлайн-трансляции.