Новосибирские музыканты сняли клип про самый тёплый день лета
Новосибирская музыкальная группа The Just сняла клип на песню «Самый тёплый день лета».
Видео появилось на официальном канале группы на YouTube 1 августа.
«Лето у нас короткое, поэтому для сибиряков пара месяцев, когда наступает жара — это событие. Я посчитал, что многие так думают, и поэтому написал песню о лете в Сибири»,
— рассказал автор песни и клавишник группы Дмитрий Гущин.
Как добавил Гущин, клип был снят в один из первых дней июля. В съёмках приняли участие обычные новосибирцы, которые откликнулись на объявление группы во «ВКонтакте». Местом для съёмки клипа стал пляж «Центральный» Советского района.
«Всего в съёмках приняло участие около 50 человек. Мы сняли всё в один день, часа за 3. Сложно подгадать хорошую погоду. Во время съёмок на самом деле погода поменялась, началась гроза. Монтажёрам пришлось потом выравнивать цветовой тон на отдельных фрагментах», — пояснил участник группы The Just.
The Just образована в 2008 году. В 2013-м музыканты стали финалистами конкурса V-ROX, который создал фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.
В ноябре прошлого года группа выпустила свой первый клип на песню «Как Владимир Пресняков», в которой снялся сам Владимир Пресняков.
Мария Шевлягина
Скриншот и видео предоставлены группой The Just