Новосибирские музыканты сняли клип про самый тёплый день лета

Кадр из клипа новосибирской группы The Just «Самый тёплый день лета»

Новосибирская музыкальная группа The Just сняла клип на песню «Самый тёплый день лета».





Видео появилось на официальном канале группы на YouTube 1 августа.





«Лето у нас короткое, поэтому для сибиряков пара месяцев, когда наступает жара — это событие. Я посчитал, что многие так думают, и поэтому написал песню о лете в Сибири»,





— рассказал автор песни и клавишник группы Дмитрий Гущин.





Как добавил Гущин, клип был снят в один из первых дней июля. В съёмках приняли участие обычные новосибирцы, которые откликнулись на объявление группы во «ВКонтакте». Местом для съёмки клипа стал пляж «Центральный» Советского района.





«Всего в съёмках приняло участие около 50 человек. Мы сняли всё в один день, часа за 3. Сложно подгадать хорошую погоду. Во время съёмок на самом деле погода поменялась, началась гроза. Монтажёрам пришлось потом выравнивать цветовой тон на отдельных фрагментах», — пояснил участник группы The Just.







Клип «Самый тёплый день лета»







The Just образована в 2008 году. В 2013-м музыканты стали финалистами конкурса V-ROX, который создал фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.







В ноябре прошлого года группа выпустила свой первый клип на песню «Как Владимир Пресняков», в которой снялся сам Владимир Пресняков.