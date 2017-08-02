Мэрия нашла новый повод для перекрытия улицы Ленина на выходные

Праздник на ул. Ленина 30 июля

Мэрия Новосибирска подтвердила, что в первые выходные августа ул. Ленина опять перекроют — для Дня железнодорожника.





«С 0:00 5 августа до 5:00 7 августа прекращается движение транспортных средств по ул. Ленина на участках: от пл. им. Ленина до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Урицкого. Это связано с проведением праздничного мероприятия, посвящённого Дню железнодорожника», — рассказали в пресс-центре мэрии.







Недавно на ул. Ленина поставили соответствующие знаки, напоминающие о запрете парковки и въезда на улицу в выходные. Кроме того, власти поставят на улице бетонные блоки, чтобы не допустить «террористических актов с применением автотранспорта».







Закрывать улицу для машин власти планируют каждые выходные до 17 сентября.





Пешеходы и велосипедисты на ул. Ленина





Ранее НГС.НОВОСТИ подробно объясняли, где и какие дорожные знаки поставили на ул. Ленина, а также узнали, что оставленные с пятницы машины с улицы будут эвакуировать.





В последние выходные июля на ул. Ленина играли уличные музыканты, кафе и бары завлекали гуляющих новосибирцев импровизированными летниками, однако жители окрестных домов остались недовольны новым «новосибирским Арбатом».