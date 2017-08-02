«Атмосфера, как на Марсе»: новосибирский фотограф вернулся с Камчатки

Пейзаж Камчатки
Пейзаж Камчатки


Новосибирский фотограф Олег Кугаев пробыл полмесяца на Камчатке — он снял десятки диких животных, переночевал в палатке на термальных источниках и стал участником спасательной операции.


На Камчатке Олег побывал в рамках съёмочной и научной экспедиции — он снимал животных для программы «Всё как у зверей» на телеканале «Живая Планета». Вместе с ним в команде были вулканологи. Своими самыми яркими впечатлениями во время поездки и фотографиями Олег поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ. 


«Камчатка для меня — это что-то космическое. Вулканы — это машина времени, которая переносит на миллионы лет назад. Здесь можно посмотреть, как всё зарождалось — увидеть, как всё бурлит, парит и ужасно воняет», — рассказал фотограф.


Переход по пути к океану 
Переход по пути к океану 


Горные водопады 
Горные водопады 


Снег в горах и на вулканах к середине июля ещё не успел растаять
Снег в горах и на вулканах к середине июля ещё не успел растаять


Распустившиеся цветы
Распустившиеся цветы


Термальные источники
Термальные источники


Вид на горы
Вид на горы


Две недели Олег вместе с другими участниками экспедиции перемещался по Камчатке с рюкзаком, палаткой и запасами еды. Предстояло пройти маршрут через вулканы и выйти к Тихому океану. Там планировалось взять катамаран и отправиться на поиски касаток. Но у Камчатки оказались совсем другие планы, продолжает собеседник.


Лежбище тюленей
Лежбище тюленей


В этом году на Камчатку лето пришло с опозданием. В середине июля в районе вулканов ещё лежал снег, а медведи только начинали просыпаться и спускаться к местам кормления, к нерестовым рекам. 


Часто к людям выходили лисы
Часто к людям выходили лисы


Зверьки были весьма любопытны
Зверьки были весьма любопытны


«Сначала всё было хорошо — солнышко, снег, комары, оттаивали стрекозы, всё было интересно. Затем погода стала меняться — шли дожди, было то жарко, то холодно — мы и мёрзли, и обгорали. Когда нам нужно было перейти последнюю реку (а до этого два дня шли дожди), таял снег под дождём, с гор пошло много воды, и река превратилась в непреодолимое препятствие, мы оказались зажаты в ловушке — и назад нельзя, потому что тоже надо идти через реки, которые наполнились, и вперед тоже не можем, хотя до бухты оставалось 2–3 км. Нам пришлось вызывать МЧС, чтобы нас вытаскивали. У нас был ночной переход по горам, а потом нас на КамАЗе привезли в Петропавловск-Камчатский», — описал приключившуюся ситуацию фотограф.


Сурок
Сурок


К берегу Тихого океана туристы в итоге вышли другим путём. Здесь на скалах Олегу удалось заснять лежбище самцов тюленей. 


«У меня была мечта заснять медведя в естественной среде обитания, но мне это не удалось. Часто встречали его, но просто не успел его сфотографировать», — поделился Олег. Зато на кадры попали любопытные лисы, сурки, евражки (берингийские суслики). 


Морские тюлени
Морские тюлени


Пейзаж в сумерках
Пейзаж в сумерках


По словам собеседника, евражки даже опаснее медведей, потому что медведь сам к человеку не придёт, а евражки могут нагрянуть в лагерь и съесть всю еду из рюкзаков. 


Отдельно Олег рассказал о вулканах. «Атмосфера вокруг — как будто всё марсианское, неземное. Мы ставили лагерь на термальных источниках, где земля очень тёплая и в палатке жарко. Купались в термальных источниках — тебе тепло, а вокруг лежит снег», — отметил он. 


Погода нередко портилась, и становилось то жарко, то холодно
Погода нередко портилась, и становилось то жарко, то холодно


На это лето в планах у фотографа также поездка в Монголию, где он будет путешествовать по степям и озеру Хубсугул. А на Камчатку ему хотелось бы обязательно вернуться.


В этом году на Камчатке побывал и другой известный новосибирский фотограф и руфер Вадим Махоров. Там ему удалось забраться на Корякский и Авачинский вулканы и также сделать красивые снимки.

Ольга Власова
Фото предоставлены Олегом Кугаевым

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