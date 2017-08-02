Выезд на Красный проспект в центре сузили на 11 дней
Со 2 августа новосибирским водителям стало сложнее выехать с ул. Писарева на Красный проспект: теплоэнергетики сузили дорогу из-за аварийного ремонта теплотрассы.
Изменения случились возле дома № 77 по Красному проспекту. «Проезжая часть сужена на 4 метра», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
В ведомстве уточнили, что дорогу сузили из-за того, что АО «СИБЭКО» ремонтирует теплотрассу.
«Окончание работ запланировано на 13 августа», — добавили в департаменте.
В этом году в городе активно идёт ремонт теплотрасс, из-за чего властям приходится сужать дороги или вовсе закрывать по ним проезд. В начале июля заместитель министра ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов рассказал о том, что в этом году «СИБЭКО» выделило на модернизацию теплосетей в Новосибирске только 100 млн руб. Поначалу предполагалось, что компания сможет вложить в модернизацию оборудования в 7 раз больше денег. Но от этих планов теплоэнергетикам пришлось отказаться из-за того, что власти передумали повышать тарифы ЖКХ на 15 %.
Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)