В одном из дворов Новосибирска нашли китайского трионикса

Редкая черепаха нашлась в траве у дома в микрорайоне Пашино

Вечером 1 августа во дворе новосибирского микрорайона Пашино прохожие нашли редкую краснокнижную черепаху — китайского трионикса.





Черепаха лежала в траве без присмотра, рядом никого не было. Она попалась на глаза семейству Черных, которые приехали в Новосибирск в гости из Барнаула. Семья передала рептилию в контактный зоопарк «Обитаемый остров».





«Это довольно интересная черепаха — у неё длинная шея, мягкий панцирь, на носу гибкий хоботок, которым она может дотянуться до своего хвоста.





Привезённой черепахе на вид более 5 лет, она довольно взрослая, пока мы разместили её в маленьком аквариуме», — рассказала директор контактного зоопарка «Обитаемый остров» Наталья Дернова.





Алёна, Денис, Арсений и Ярослав Черных из Барнаула нашли редкую черепаху во дворе в Пашино





Китайский трионикс входит в Красную книгу России — как рассказала Дернова, популяция рептилии сокращается, потому что она употребляется в пищу и считается деликатесом. У рептилии много особенностей — это хищная черепаха, которая питается мясом и рыбой, поэтому обитает в грунте у рек.





«Когда нам её привезли, она была злой и голодной, панцирь был покорёжен.





Она вообще без воды не может — непонятно, как она выжила во дворе. По приезде мы её покормили рыбкой, причём мойву она есть не стала»,





— добавила Наталья Дернова.







Также директор зоопарка отметила, что для такой черепахи необходим террариум на 250 литров и дополнительное оборудование, которое приобрести зоопарку тяжеловато. «Мы рады новым питомцам, но расходы появились довольно неожиданно, и мы в небольшом затруднении из-за этого», — пояснила Дернова.







Новосибирские контактные зоопарки охотно принимают и раздают животных. В конце июля в контактном зоопарке «Лесное посольство» у чилийских белок дегу родилось потомство — работники зоопарка начали отдавать бельчат в добрые руки.