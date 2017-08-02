В одном из дворов Новосибирска нашли китайского трионикса

Редкая черепаха нашлась в траве у дома в микрорайоне Пашино
Редкая черепаха нашлась в траве у дома в микрорайоне Пашино

Вечером 1 августа во дворе новосибирского микрорайона Пашино прохожие нашли редкую краснокнижную черепаху — китайского трионикса.


Черепаха лежала в траве без присмотра, рядом никого не было. Она попалась на глаза семейству Черных, которые приехали в Новосибирск в гости из Барнаула. Семья передала рептилию в контактный зоопарк «Обитаемый остров».


«Это довольно интересная черепаха — у неё длинная шея, мягкий панцирь, на носу гибкий хоботок, которым она может дотянуться до своего хвоста.


Привезённой черепахе на вид более 5 лет, она довольно взрослая, пока мы разместили её в маленьком аквариуме», — рассказала директор контактного зоопарка «Обитаемый остров» Наталья Дернова.


Алёна, Денис, Арсений и Ярослав Черных из Барнаула нашли редкую черепаху во дворе в Пашино
Алёна, Денис, Арсений и Ярослав Черных из Барнаула нашли редкую черепаху во дворе в Пашино


Китайский трионикс входит в Красную книгу России — как рассказала Дернова, популяция рептилии сокращается, потому что она употребляется в пищу и считается деликатесом. У рептилии много особенностей — это хищная черепаха, которая питается мясом и рыбой, поэтому обитает в грунте у рек.


«Когда нам её привезли, она была злой и голодной, панцирь был покорёжен. 


Она вообще без воды не может — непонятно, как она выжила во дворе. По приезде мы её покормили рыбкой, причём мойву она есть не стала»,


 — добавила Наталья Дернова.


Также директор зоопарка отметила, что для такой черепахи необходим террариум на 250 литров и дополнительное оборудование, которое приобрести зоопарку тяжеловато. «Мы рады новым питомцам, но расходы появились довольно неожиданно, и мы в небольшом затруднении из-за этого», — пояснила Дернова. 


Новосибирские контактные зоопарки охотно принимают и раздают животных. В конце июля в контактном зоопарке «Лесное посольство» у чилийских белок дегу родилось потомство — работники зоопарка начали отдавать бельчат в добрые руки.

Мария Шевлягина
Фото предоставлены Натальей Дерновой

Прочтений: 2028
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено