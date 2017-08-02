Двое школьников запинали одинокого мужчину

Подростки находятся под стражей

В ночь на 26 июля в Новосибирске двое подростков без причины избили 61-летнего мужчину.







Инцидент произошёл на ул. Оловозаводская.







По информации источника НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах, пострадавший не имеет постоянного места жительства. «Они его (пострадавшего. — А.И.) запинали, — сообщил источник. — У него рёбра переломаны, черепно-мозговая травма, сломана челюсть. Хорошо запинали».





В пресс-службе СК России по НСО рассказали НГС.НОВОСТИ, что у школьников были ранее проблемы с законом. Так, старший подросток был недавно осужден за имущественное преступление.





«Оба несовершеннолетних вышли из-под контроля, могли гулять в ночное время», — подчеркнули в пресс-службе, отметив, что причин для преступления у подозреваемых не было.





В настоящее время фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц), им грозит лишение свободы на срок до 12 лет. По ходатайству следователя 16-летний подросток заключён под стражу, его младший сообщник находится под подпиской о невыезде.





Заметим, что это не первое жестокое нападение на случайного прохожего в Новосибирске за это лето. Так, недавно преступники проломили молодой девушке голову огромным камнем, а две недели назад неизвестные избили мужчину за отказ подвезти до метро.