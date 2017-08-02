Двое школьников запинали одинокого мужчину

Подростки находятся под стражей
Подростки находятся под стражей

В ночь на 26 июля в Новосибирске двое подростков без причины избили 61-летнего мужчину.


Инцидент произошёл на ул. Оловозаводская.


По информации источника НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах, пострадавший не имеет постоянного места жительства. «Они его (пострадавшего. — А.И.) запинали, — сообщил источник. — У него рёбра переломаны, черепно-мозговая травма, сломана челюсть. Хорошо запинали».


В пресс-службе СК России по НСО рассказали НГС.НОВОСТИ, что у школьников были ранее проблемы с законом. Так, старший подросток был недавно осужден за имущественное преступление.


«Оба несовершеннолетних вышли из-под контроля, могли гулять в ночное время», — подчеркнули в пресс-службе, отметив, что причин для преступления у подозреваемых не было.


В настоящее время фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц), им грозит лишение свободы на срок до 12 лет. По ходатайству следователя 16-летний подросток заключён под стражу, его младший сообщник находится под подпиской о невыезде.


Заметим, что это не первое жестокое нападение на случайного прохожего в Новосибирске за это лето. Так, недавно преступники проломили молодой девушке голову огромным камнем, а две недели назад неизвестные избили мужчину за отказ подвезти до метро.

Алёна Истомина
Фото автора

Прочтений: 12927
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (89)89
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено