Разведчики устроили гонки на броневиках под Новосибирском

Конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит с 30 июля по 10 августа на полигоне в Кольцово
Конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит с 30 июля по 10 августа на полигоне в Кольцово

1 августа на полигоне в Кольцово прошёл второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки», на котором механики-водители показывали свои навыки обращения с военной техникой. 


Конкурс проходит на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища. В соревновании принимают участие разведчики Армении, Казахстана, Узбекистана, Зимбабве, России, Белоруссии и Китая. Каждую страну представляет команда из 21 человека — капитан команды, тренерская группа, группа технического обеспечения, разведывательное отделение и запасные военнослужащие, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.


В соревновании принимают участие команды из Армении, Казахстана, Узбекистана, Зимбабве, России, Белоруссии и Китая
В соревновании принимают участие команды из Армении, Казахстана, Узбекистана, Зимбабве, России, Белоруссии и Китая


Соревнование состоит из пяти этапов — «Десантирование и совершение марш-броска», «Соревнование механиков-водителей», «Комплекс препятствий "Тропа разведчика"», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи». Главным судьей конкурса стал заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Владимир Марусин.


Во время этапа «Соревнование механиков-водителей»
Во время этапа «Соревнование механиков-водителей»


Второй этап конкурса прошёл 1 августа
Второй этап конкурса прошёл 1 августа


1 августа прошёл второй этап конкурса — «Соревнование механиков-водителей». 


Водители должны были на машине БМП-2 пройти все препятствия трассы.


Протяжённость маршрута с препятствиями составляет 7,5 км.


Дистанция второго этапа конкурса «Отличники войсковой разведки»
Дистанция второго этапа конкурса «Отличники войсковой разведки»


Во втором этапе конкурса на первом месте оказалась Россия, которую представляет команда НВВКУ, затем — Китай, на третьем месте — разведчики из Казахстана, на четвёртом месте — команда из Узбекистана, на пятом месте — Белоруссия, сообщили представители Минобороны РФ.


Выполнение второго этапа конкурса «Соревнование механиков-водителей»
Выполнение второго этапа конкурса «Соревнование механиков-водителей»


БМП-2 преодолевает препятствия на дистанции
БМП-2 преодолевает препятствия на дистанции


Первый этап конкурса («Десантирование и совершение марш-броска») прошёл 31 июля. Команды должны были в боевой экипировке десантироваться из вертолета Ми-8 и выйти в назначенный пункт сбора, соблюдая боевой порядок и маскировку в условиях возможной встречи с условным противником.


На первом этапе соревнований Россия уже оказывалась на первом месте
На первом этапе соревнований Россия уже оказывалась на первом месте


Тогда сборная России заняла первое место. На втором месте оказалась команда Узбекистана, затем — Беларусь, четвёртое место — Китай, пятое место — Казахстан, шестое и седьмое соответственно осталось за командами из Армении и Зимбабве.


Соревнования будут идти до 10 августа
Соревнования будут идти до 10 августа


Открытие конкурса прошло на Михайловской набережной 29 июля. Разведчиков приветствовали представители руководства Вооружённых Сил РФ и Новосибирска, и области. Для зрителей провели реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны, а коллектив военного оркестра и хор курсантов Новосибирского высшего военного командного училища устроили концерт.

Мария Шевлягина
Фото Оксаны Козыревой

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