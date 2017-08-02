Разведчики устроили гонки на броневиках под Новосибирском

Конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит с 30 июля по 10 августа на полигоне в Кольцово

1 августа на полигоне в Кольцово прошёл второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки», на котором механики-водители показывали свои навыки обращения с военной техникой.





Конкурс проходит на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища. В соревновании принимают участие разведчики Армении, Казахстана, Узбекистана, Зимбабве, России, Белоруссии и Китая. Каждую страну представляет команда из 21 человека — капитан команды, тренерская группа, группа технического обеспечения, разведывательное отделение и запасные военнослужащие, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.







В соревновании принимают участие команды из Армении, Казахстана, Узбекистана, Зимбабве, России, Белоруссии и Китая





Соревнование состоит из пяти этапов — «Десантирование и совершение марш-броска», «Соревнование механиков-водителей», «Комплекс препятствий "Тропа разведчика"», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи». Главным судьей конкурса стал заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Владимир Марусин.





Во время этапа «Соревнование механиков-водителей»





Второй этап конкурса прошёл 1 августа





1 августа прошёл второй этап конкурса — «Соревнование механиков-водителей».





Водители должны были на машине БМП-2 пройти все препятствия трассы.





Протяжённость маршрута с препятствиями составляет 7,5 км.





Дистанция второго этапа конкурса «Отличники войсковой разведки»





Во втором этапе конкурса на первом месте оказалась Россия, которую представляет команда НВВКУ, затем — Китай, на третьем месте — разведчики из Казахстана, на четвёртом месте — команда из Узбекистана, на пятом месте — Белоруссия, сообщили представители Минобороны РФ.





Выполнение второго этапа конкурса «Соревнование механиков-водителей»





БМП-2 преодолевает препятствия на дистанции





Первый этап конкурса («Десантирование и совершение марш-броска») прошёл 31 июля. Команды должны были в боевой экипировке десантироваться из вертолета Ми-8 и выйти в назначенный пункт сбора, соблюдая боевой порядок и маскировку в условиях возможной встречи с условным противником.







На первом этапе соревнований Россия уже оказывалась на первом месте





Тогда сборная России заняла первое место. На втором месте оказалась команда Узбекистана, затем — Беларусь, четвёртое место — Китай, пятое место — Казахстан, шестое и седьмое соответственно осталось за командами из Армении и Зимбабве.







Соревнования будут идти до 10 августа





Открытие конкурса прошло на Михайловской набережной 29 июля. Разведчиков приветствовали представители руководства Вооружённых Сил РФ и Новосибирска, и области. Для зрителей провели реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны, а коллектив военного оркестра и хор курсантов Новосибирского высшего военного командного училища устроили концерт.

