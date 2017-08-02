Новосибирцы набрали квартир в кредит и увеличили лимиты по картам

В Новосибирской области подскочили объёмы выдачи ипотеки

Новосибирская область вошла в десятку российских регионов по объёмам выдачи ипотеки во втором квартале 2017 года.





Всего с апреля по июнь банки в Новосибирской области выдали клиентам 3540 ипотечных кредитов. Их общая сумма перевалила за 6 млрд руб., подсчитали аналитики Объединённого Кредитного Бюро.







По словам аналитиков, средний размер ипотеки в Новосибирской области составляет 1 млн 710 тыс. руб. По сравнению со вторым кварталом прошлого года количество выданных ипотечных кредитов выросло на 35 %, их общая сумма — на 48 %, а «средний чек» — на 10 %.







Как объяснил НГС.НОВОСТИ экономист и ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин, новосибирцы стали брать ипотеку чаще вовсе не потому, что стали увереннее в завтрашнем дне.





«Ситуация в Новосибирской области существенно не улучшилась. Но очень многие финансовые компании, банки предоставляют большие скидки, делают ипотеку более выгодной, потому что в Новосибирске, как и по России в целом, большие трудности с реализацией уже построенного жилья. Ипотека сейчас действительно один из наиболее выгодных кредитов. Конечно, идёт и восстановление [объёма выдачи ипотеки], потому что до этого был большой провал», — пояснил Владимир Клисторин.







Во втором квартале 2017 года по объёму выданных ипотечных кредитов Новосибирская область занимала 6-е место в стране, рассказали в Объединённом Кредитном Бюро.





Лидером ипотечного рейтинга ожидаемо стали Москва и Московская область, жители которых за последние три месяца взяли почти 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 52,3 млрд руб. Средний размер ипотеки в столице и Подмосковье составляет 3,3 млн руб., подсчитали аналитики.







Также они пришли к выводу, что в Новосибирской области очень популярны кредитные карты: по общей сумме таких кредитов регион занимает 9-е место в стране.





Всего за второй квартал 2017 года банки выдали новосибирцам 46,4 тыс. новых кредитных карт на общую сумму 2,37 млрд руб. В деньгах это на 49 % больше, чем год назад. При этом количество выданных кредиток за год выросло на 6 %, а средний лимит на карте увеличился с 36 тыс. до 51 тыс. руб.





Больше всего кредитных карт (204 тыс. штук) с апреля по июнь 2017 года получили москвичи, общая сумма на этих кредитках превысила 18 млрд руб.





Ранее в Национальном бюро кредитных историй сообщили, что в целом по России темпы выдачи кредиток существенно выросли. «Рост обусловлен, прежде всего, относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса. Кроме того, активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки», — комментировал ситуацию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.