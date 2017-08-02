Владимир Городецкий нашёл руководителя для нового министерства

Ярослав Фролов на открытии поликлиники для ВИЧ-положительных в октябре 2016 года 
Ярослав Фролов на открытии поликлиники для ВИЧ-положительных в октябре 2016 года 

Губернатор Владимир Городецкий назвал имя министра труда и социального развития Новосибирской области — им стал замглавы областного минздрава Ярослав Фролов.


«Пока Ярослав Фролов — и.о. министра. В сентябре внесём его кандидатуру на согласование в Заксобрание региона. Сегодня я представлю его коллективу», — сказал губернатор. 


Два областных министерства — труда и социального развития — были упразднены в начале июля. Городецкий объяснял нововведение тем, что структура правительства меняется для удобства работы с федеральными чиновниками. Новое министерство появится в сентябре — ради этого ликвидируют 2 нынешних ведомства и сократят 15-17 человек. Губернатор не уточнил, будут ли работать в объединённом министерстве нынешние главы ведомств — Сергей Пыхтин и Игорь Шмидт. «Формировать [кадровый состав] министерства будет новый министр. Время покажет», — сказал Владимир Городецкий.

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

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