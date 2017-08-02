«Хоккей сейчас на первом месте»: спасатель из реалити-шоу «Сибири» рассказал о трудностях на проекте

Иван Бакуров на льду
Иван Бакуров на льду

В Новосибирске завершается реалити-шоу «Хочу в "Сибирь"», которое запустил для болельщиков новосибирский хоккейный клуб «Сибирь».


Шоу стартовало 5 июня, в борьбу за главный приз — однодневный контракт с хоккейной командой — после кастинга вступили 30 человек. Сейчас конкурс подходит к концу, завтра 12 оставшихся участников ждёт повторный матч с клубом из Сибирской хоккейной лиги «Сибирский Антрацит». Первый был 18 июля — его игроки из шоу проиграли.


А уже 7 августа станет известен победитель реалити-шоу. Перед игрой НГС поговорил с одним из участников, инспектором по государственному пожарному надзору города Новосибирска Иваном Бакуровым, чтобы узнать, что подтолкнуло его на участие в проекте.


— Расскажите, какие условия участия в проекте? Пришлось ли отказываться от работы? Чем приходится жертвовать?


— Все мероприятия проходят в нерабочее время, после работы. Работе ничего не мешает. Просто вечером собираемся, тренируемся. Пришлось пожертвовать общением с детьми и супругой, но это временно.


— Было ли что-то такое, от чего пришлось отказаться для участия в проекте?


— Могу сказать, что хоккей сейчас на первом месте, всё остальное ушло на второй план, хоть и было запланировано заранее. Не хватает общения с семьёй и друзьями, всё свободное время уходит на тренировки.


— Поддерживает ли вас семья?


— У меня двое маленьких детей, жене тяжёло. Но, несмотря на это, она меня поддерживает и приободряет. Болеют «всем миром», даже от незнакомых людей приходит колоссальная поддержка.


— Как проходят тренировки?


— Тренировки проекта проходят во вторник и четверг, занимают по полтора часа. Здесь часто тренируем игровые ситуации, рассматриваем разные тактики и стратегии. Что-то осталось ещё с того времени, когда я в детстве занимался хоккеем, но я узнал много нового. Кроме того, тренировки физические, готовимся к матчам, учимся бегать по льду, играть. Много полезного открыл для себя. Кроме того, занимаюсь на тренировках МЧС.


— Занимались ли вы раньше хоккеем? На каком уровне?


— Главным условием турнира было то, что человек не должен был быть задействован в каких-либо крупных официальных лигах. Я занимался хоккеем в детстве, пока мне не исполнилось 15 лет. Потом был перерыв. Когда начал работать в МЧС — присоединился к хоккейной команде ведомства, уже 10 лет мы выступаем на турнирах, проводимых силовыми структурами.


— Что вас подтолкнуло записаться в проект?


— Я хотел доказать людям, что любая цель, поставленная перед собой, может быть достигнута. Что нужно стремиться и верить во что-то. И особенно — я посвятил своё участие Арише Бутаковой, которая нуждается в поддержке. (Ариша Бутакова — 4-летняя дочка коллеги Ивана, страдающая тяжёлой онкологической болезнью. — А.С.) Вера, как известно, помогает. Я хочу вызвать новый всплеск эмоций, чтобы всё завертелось, чтобы Ариша и её родители поняли, что не одни. Вообще, все болеющие дети не одни. Хотел вызвать волну интереса к проблеме девочки и её родителям, чтобы люди поддержали и их тоже.


— А коллеги по цеху вас поддерживают?


— Да, причём это достаточно неожиданно. Со стороны сотрудников получаю много поддержки, и руководство не препятствует, иногда позволяют чуть-чуть пораньше уйти с работы. Относятся с пониманием и поддерживают.


— Чтобы вы хотели получить от участия в проекте?


— Я поставил для себя задачу дойти до финала и придерживаюсь этой цели. Хочу доказать себе и другим, что любая цель может быть достигнута. Проект не коммерческий, всё держится на простом спортивном интересе. Я вошёл в этот «ручей» и намерен дойти до конца, хотя многое зависит от СМС-голосования — всё равно поддержка — это здорово.


Иван Бакуров и Владимир Тарасенко
Иван Бакуров и Владимир Тарасенко

— Что вы будете делать, если станете победителем проекта?


— Если подобный проект будет в следующем году, то я его пропущу. Вообще я не задумывался над этим вопросом. Наверняка поставлю себе другую цель и буду идти до победного конца.


— Помогли ли профессиональные навыки спасателя?


— Да, однозначно. 


Во время игры, как и в работе, иногда приходится принимать моментальные и правильные решения, которые влияют на всё остальное.


Ну и, конечно же, целеустремленность. В этом наша подготовка очень выручает. В плане физической подготовки — я бы не сказал, что особо помогло, здесь много ребят в хорошей физической форме.


— Что вам больше всего запомнилось в проекте?


— Больше всего запомнится поддержка, то как радуется семья, коллеги. Это, наверное, самое главное и запоминающееся. Ещё радует знакомство со звездами хоккея. Например, недавно приезжал игрок сборной России по хоккею Владимир Тарасенко. Мы пообщались с ним, он всех участников проекта поддержал. Такие моменты особенно интересные и интригующие. Поддержка приходит от тех людей, от которых этого не ждёшь. И это самое запоминающееся в этом проекте. 


С 4 по 6 августа новосибирцы с помощью СМС-голосования будут выбирать, кто станет победителем шоу. Победитель получит шанс прожить один день с любимой хоккейной командой и даже выйти в её составе на лед в качестве запасного игрока. 

Александр Сильченко
Фото предоставлены Иваном Бакуровым

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