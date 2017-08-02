Сибирячку признали мошенницей за продажу несуществующих щенков через Интернет

Сибирячка полностью признала свою вину

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор 41-летней женщине, которая продавала в интернете несуществующих шпицев, — ей удалось обмануть 8 покупателей.







«В судебном заседании подсудимая вину в совершении всех инкриминируемых деяний признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением», — сообщили НГС.НОВОСТИ в суде. Женщину осудили за 8 эпизодов мошенничества. 31 июля она получила 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.





По версии суда, с ноября 2015 года по август 2016 года сибирячка размещала в Интернете объявления о продаже щенков померанского шпица. «После этого договаривалась с потерпевшими о продаже щенков. После получения денежных средств обещала потерпевшим доставить щенков, однако этого не делала», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.





Ущерб от действий продавца шпицев оценили в 120 тыс. руб. — уголовное дело расследовали по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).





Новосибирские преступники постоянно придумывают новые схемы мошенничества. Так, жулики теперь прикидываются сотрудниками Пенсионного фонда и под разными предлогами выведывают номера банковских карт пенсионеров.