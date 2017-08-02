Кто кого избил: в деле сибиряка, вступившегося за девушку на площади Ленина, появились новые улики

Дмитрий Морковин вместе с женой Линой и 4-летним сыном Ромой

В уголовном деле Дмитрия Морковина, который в прошедшем мае заступился за девушку на пл. Ленина в Новосибирске, появились новые улики.







По словам Дмитрия Морковина, это видеозапись с камеры Центробанка, на ней видно, что первым на обвиняемого Морковина напал потерпевший. Ролик Морковин получил от незнакомых ему людей после того, как его история стала известна общественности. После он отнёс его в полицию. Пока видеозапись обнародовать нельзя, так как сейчас идёт следствие, но скриншот с записи Морковин прислал в редакцию.





«Там видно, что я подбежал не к нему (к потерпевшему. — А.И.), а к этому парню (к девушке которого приставал потерпевший Павел Алин. — А.И.), — рассказал Дмитрий. — Я от этого парня отворачиваюсь и слышу маты и как на меня бежит потерпевший этот. Он на самом деле делал ко мне движение кулаком. Мне ничего не оставалось, как ответить ему».





Напомним, вечером 16 мая Морковин заметил, как на пл. Ленина двое нетрезвых мужчин пристают к девушке. Морковин заступился за пару, после чего один из мужчин, Павел Алин, оказался в больнице, а после написал заявление в полицию. Теперь заступнику грозит большой тюремный срок, а девушка, за которую заступился Морковин, пропала.





На видеозаписи видно, как Алин бежит за Морковиным

В пресс-службе ГУ МВД не смогли прокомментировать наличие видеозаписи, скрины которой предоставил Дмитрий. «В настоящее время по делу проводится необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, — подчёркивают в ведомстве. — Дополнительная информация по делу не может быть предоставлена в связи с проведением предварительного следствия».







НГС.НОВОСТИ связались с женой потерпевшего Ольгой Григорьевой — сам Павел не смог поговорить с корреспондентом из-за того, что плохо себя чувствовал. Со слов Ольги, муж провёл в больнице почти месяц. «Диагноз очень плохой, поэтому по врачам ежедневно ездим с маленьким ребёнком на руках, — пояснила Григорьева. — У него черепно-мозговая травма, не слышит одно ухо, перелом основания черепа. У человека до ноября ухо слышать не будет из-за дыры в перепонке». Со слов женщины, она с двумя детьми осталась без средств к существованию, так как муж сейчас не может работать.





«И везде описывают, что этот товарищ (Дмитрий Морковин — А.И.) — герой. Герои с места происшествия не бегут», — уверена женщина. На вопрос корреспондента, знает ли она о том, что, по словам Морковина, её супруг приставал к девушке, Ольга заявила, что обвиняемый наговаривает, чтобы выглядеть в хорошем свете.







Павел Алин





В истории Новосибирска уже был случай, похожий на дело Морковина — в 2016 году Следственный комитет попросил помощи горожан в поисках мужчины, который спас женщину от мужа-тирана. Несмотря на то что по делу случайный герой проходил как неустановленный свидетель, адвокаты заявили, что мужчине могут предъявить обвинение по статье «Отказ от дачи показаний». На связь со следствием, несмотря на публикации в местных СМИ, новосибирец так и не вышел.