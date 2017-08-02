На Серебренниковской открылся ресторан с пиццами по полтора килограмма

Пицца Pala con salumi весом 1400 г

Ресторан владельцев тратторий «Папа Карло» RomаAntica открылся вчера, 1 августа, в подвале жилого дома на ул. Серебренниковской.





«Отличие в том, что "Папа Карло" был тратторией, а новый проект — это уже полноценный ресторан с более широким меню», — пояснил один из совладельцев заведения Денис Метаев. Название «Папа Карло» впрочем также присутствует на вывеске. У проекта «Папа Карло» сейчас работают две траттории и служба доставки.





Название нового ресторана пишется со сдвоенной буквой A — последней в слове Roma (Рим) и первой в слове Antica (древний — лат.). «Получается двойное значение — Древний Рим и Романтика», — отметил ресторатор.





Ранее в подвале на ул. Серебренниковской уже работали несколько предприятий общепита, последним был мясной ресторан «Бизон» новаторской ресторанной группы Resto Club.





В заведении один общий зал и небольшая комната для 6–7 человек, отделённая от общего пространства шторами. Всего в заведении порядка 75 посадочных мест.







Заведение расположено в подвале, хотя со стороны может создаться впечатление, что оно занимает два первых этажа





В заведении предусмотрены столы для компаний разного размера





Посетители смогут потренироваться в переводе с латыни





Дизайн интерьера, над которым работал Себастьян Ликан, выполнен в манере «искусственная старость» — некоторые уголки ресторана действительно выглядят так, как будто он работает уже не один десяток лет. Стены украшены изречениями на латыни и копиями древнеримских портретов и фресок. В зале сооружён настоящий дровяной камин.







Печь в ресторане так же, как и в тратториях «Папа Карло», электрическая. Поставить дровяную не позволило расположение в жилом доме





Выбор блюд частично повторяет траттории «Папа Карло». Цены на пиццы начинаются от 330 руб. Главной особенностью меню нового заведения можно считать большие прямоугольные пиццы в римском стиле весом в 1,4 кг (от 950 руб.). Кроме пиццы и пасты в новом меню также есть дорадо с каперсами и цукини и маринованное мясо.







Грубые камни на стенах частично остались от фундамента здания, построенного ещё в 30-х годах





«Папа Карло» — проект братьев Дениса, Вячеслава и Ивана Метаевых. Первое заведение на ул. Лазурная открылось в 2011 году. Вторая по счёту точка на Красном проспекте, 77«б» стабильно занимает верхнюю строчку в рейтинге сервиса отзывов «Фламп» (средний балл 4,7 из 5 возможных при 1828 отзывах).







Ближайшими конкурентами «Папы Карло» с точки зрения типа кухни и уровня цен в Новосибирске можно считать сеть «Перчини». В сегменте доставки пиццы с «Папой Карло» конкурируют сеть Papa John's, «Пицца Синица».

