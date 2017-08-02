Двое жителей Новосибирской области умерли после укусов клещей

Двое жителей Новосибирской области умерли после покусов клещей в этом году — по данным врачей, они не вакцинировались
Двое жителей Новосибирской области умерли после покусов клещей в этом году — по данным врачей, они не вакцинировались

Клещи покусали более сотни человек на территории Новосибирской области — большинство из них не ставили вакцины. Сейчас в больницах находятся 30 жителей НСО, с начала клещевого сезона умерли двое человек. 


«В стационаре находится около 30 человек, зафиксировано Роспотребнадзором уже 2 летальных исхода. Тяжёлые формы тоже есть, они составляют примерно 50 % от общего числа заболевших», — рассказала сегодня НГС.НОВОСТИ главный инфекционист НСО, главврач городской инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова.


Двое жителей Новосибирской области, которые скончались после покусов клещей, не были вакцинированы.


«Позднее поступление [в больницы] — заболели и никуда не обращались, поэтому понятно, что, когда они уже поступали в больницы, они были с тяжелейшими неврологическими нарушениями, практически необратимыми», — констатировала Позднякова.


По словам врача, с начала сезона клещи покусали 101 человека, и 98 % из них не ставили вакцины. «Только 2 % из всех заболевших — это люди, которые вакцины ставили, но они заболели в лёгкой форме. Ещё раз говорим о том, что заболевание управляемое, от него существует вакцинация, которая предохраняет, но, к сожалению, люди, которые заболели, в том числе тяжёлыми формами, — и были летальные исходы — они все не вакцинировались», — отметила главный инфекционист.


Лариса Позднякова сообщила, что детей с тяжёлыми формами заболевания нет. Мужчины и женщины в равной степени заболели после покусов клещей — всё зависело от того, вакцинирован ли был человек и посещал ли места, где активность этих членистоногих наиболее высока, добавила врач.


Сейчас сезон клещей пошёл на спад — вторая волна их активности ожидается в конце августа – начале сентября.


По информации Роспотребнадзора на 1 августа, с начала года зарегистрировано 19 155 обращений с покусами клещом. В основном клещи кусали людей на территории Новосибирского, Мошковского, Искитимского, Ордынского районов области и в Советском районе Новосибирска.


Специалисты провели лабораторное исследование сотен клещей и обнаружили вирус клещевого энцефалита в 1 экземпляре из 308 штук, а у 170 из 302 клещей нашли боррелиоз. За прошедшую неделю привито 509 человек, в том числе 285 детей, отчитались в управлении.


В начале июля также десятки человек попали в больницы с подозрением на клещевой энцефалит — все они ранее были не привиты. Несколько жителей НСО оказались в стационарах с тяжёлыми формами заболевания ещё в начале мая 2017 года.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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