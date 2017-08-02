Бурятский дальнобойщик вместе с женой на месяц застрял на Северном объезде

У водителя фуры сломался двигатель в машине, из-за чего он с женой живёт уже 3 недели на Северном объезде

42-летний житель Улан-Удэ живёт вместе с женой в грузовике на обочине Северного объезда уже 3 недели.





8 июля у фуры сломался двигатель на трассе.





«Приехал с товаром на фуре из Улан-Удэ, разгрузился в Новосибирске, загрузил фуру фруктами на Хилокском рынке — и встал возле моста через реку Обь на Северном объезде. Позвонил своим компаньонам — они приехали, увезли груз, я сижу только со сломанной машиной, без прицепа. В грузовике есть две кровати, есть где готовить, рядом речка, собираем грибы, рыбу ловим, ждём помощи — когда приедут с новым мотором», — рассказал водитель из Улан-Удэ Андрей Малыгин.







На трассе мужчина застрял вместе с женой — она сопровождает его в поездках уже пятый год.





Как рассказал Малыгин, всё это время ему активно помогают местные жители, которые привозят чистую воду и еду, возят в город по делам. «Хочу сказать спасибо огромное новосибирцам — мне помогали вообще незнакомые люди, специально приезжали и привозили продукты, хотя я им объяснял, что мне не нужно, они все равно дают — большое спасибо», — добавил Малыгин.





Грузовик, в котором вместе с женой живёт Андрей Малыгин, на обочине Северного объезда



Как пояснил водитель, его приятели выедут на помощь из Улан-Удэ завтра, 3 августа. Мужчина предполагает, что помощь подоспеет к нему в субботу, 5 августа, — получается, что он проживёт на обочине в машине почти месяц.





Новосибирец Иван Балагуров, который встретился и пообщался с Малыгиным, рассказал НГС.НОВОСТИ, что мужчина довольно неохотно принимает помощь: «Я предложил ему помочь перевезти фуру в город, поставить на стоянку, он ответил: "Я подумаю". Предложил помочь в ремонте с двигателем — он ответил, что тот довольно старенький, может развалиться», — пояснил Балагуров.







Месяц проживания в машине — не самый длинный срок для жителей Новосибирска. В марте прошлого года НГС.НОВОСТИ рассказывал о новосибирце, который прожил в «Форде» 2,5 года — уроженец Доволенского района с дипломом инженера Виталий Лидер переехал в Новосибирск и снимал квартиру, однако дохода на аренду жилья в какой-то момент не хватило.