Мальчик с девочкой пострадали в утренней аварии на трассе

Авария случилась на трассе М52
Авария случилась на трассе М52

Рано утром 2 августа под Новосибирском в аварии с двумя автомобилями пострадали дети.


«4-летний мальчик находился в удерживающем кресле, а 9-летняя девочка была на заднем сиденье пристёгнута детским удерживающим устройством», — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель областной Госавтоинспекции Константин Шкабарня.


ДТП произошло на трассе М52 в 5:30 в Искитимском районе. Автомобили «Тойота Королла» и «Хонда Цивик» двигались в противоположных направлениях. Одна из иномарок, по предварительной информации, выехала на встречную полосу, сообщили в ГИБДД.


НГС.НОВОСТИ выясняют обстоятельства этой аварии, в том числе какие травмы получили дети и в какой они находились машине.


С начала лета это не первая авария на трассах в Новосибирской области, когда автомобили выезжают на встречные полосы движения. Так, в середине июля подобное ДТП случилось 

на автодороге Новосибирск – Ташанта. Там выехал на «встречку» Volkswagen Passat. Сначала он врезался в «Жигули», а затем — в «Ладу Ларгус».

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова

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