Жена Владимира Кехмана показала публике дочь

Анастасия Кехман родилась 3 апреля 
Анастасия Кехман родилась 3 апреля 

Супруга директора новосибирского театра оперы и балета Ида Кехман показала публике свою новорожденную дочку Анастасию.  


#troisgenerations photo by @vladimir_kekhman

Публикация от IDA KEKHMAN (@ida_kekhman)

Светская львица разместила снимок в Instagram сегодня, 2 августа, с подписью «Три поколения» — на фото не только Ида с дочкой, но и её мама. 


О романе Иды с директором оперного театра стало известно прошлым летом. В сентябре пара обручилась в Санкт-Петербурге. Дочь Анастасия родилась у Иды и Владимира Кехманов 3 апреля 2017 года. В связи с этим Владимир Кехман оформлял отпуск по уходу за ребёнком, чтобы находиться вместе с семьёй. Однако уже в начале июля он вернулся к работе и принял участие в высадке липовой аллеи у оперного театра. 


Сейчас Кехман  находится в отпуске, после которого, вероятно, покинет должность руководителя театра. 

Ольга Власова
Фото instagram.com/ida_kekhman/

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