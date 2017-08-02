Жена Владимира Кехмана показала публике дочь
Супруга директора новосибирского театра оперы и балета Ида Кехман показала публике свою новорожденную дочку Анастасию.
Светская львица разместила снимок в Instagram сегодня, 2 августа, с подписью «Три поколения» — на фото не только Ида с дочкой, но и её мама.
О романе Иды с директором оперного театра стало известно прошлым летом. В сентябре пара обручилась в Санкт-Петербурге. Дочь Анастасия родилась у Иды и Владимира Кехманов 3 апреля 2017 года. В связи с этим Владимир Кехман оформлял отпуск по уходу за ребёнком, чтобы находиться вместе с семьёй. Однако уже в начале июля он вернулся к работе и принял участие в высадке липовой аллеи у оперного театра.
Сейчас Кехман находится в отпуске, после которого, вероятно, покинет должность руководителя театра.
Ольга Власова
Фото instagram.com/ida_kekhman/