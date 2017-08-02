Шла на зеленый: женщина попала под колёса BMW на пешеходном переходе





Место аварии

Во Фрунзенском микрорайоне 26-летний водитель BMW сбил женщину, переходящую дорогу по светофору, — её увезли в больницу с травмой головы.







Авария произошла вчера, 1 августа, в 21:42.





«Водитель 1991 года рождения на BMW 318 ехал по ул. Ольги Жилиной со стороны ул. Гоголя с левым поворотом на ул. Крылова в сторону ул. Ипподромская. У дома № 55 он сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода», — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.







Женщина получила ушиб головного мозга, её увезли в больницу, передали в отделе пропаганды.





В конце июля подобное ДТП произошло на оживлённом перекрестке в Кировском районе Новосибирска. Женщина переходила дорогу по переходу на пересечении ул. Немировича-Данченко. Водитель «Мазды» не заметил её и сбил.