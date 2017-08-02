Оборвавший связи с миром подросток нашёлся живым

Данилу нашли минувшей ночью, с ним все в порядке

В Новосибирске минувшей ночью разыскали 14-летнего Данилу Вершинина, который пропал в Ленинском районе 2 недели назад.







«С ним все в порядке, он жив и здоров. Спасибо всем, кто помогал в этом поиске. На данный момент подросток находится дома», — сообщил НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.





Перед тем, как уйти из дома, Данила удалил свои страницы в социальных сетях и выкинул сим-карты. Обеспокоенные родители забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтёрам.





На этой неделе полицейские также разыскали другого пропавшего подростка — Артемия Якобия. Оказалось, что юноша уехал за пределы Новосибирской области и сейчас решается вопрос о его передаче родителям в Новосибирск.