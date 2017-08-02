Новосибирск окутал живописный густой туман

Туман опустился на город ночью





Утром 2 августа новосибирцы выложили в Instagram около десятка фотографий с утренним туманом — в белом мареве не было видно даже соседних домов.







Плотная пелена тумана ближе к утру сместилась к Оби





Туман местами как будто проглотил город





По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, туман опустился на город в районе 3 часов ночи. К 7 часам утра он стал заметно более плотным и по большей части сместился к Оби.





Восходящее солнце из-за тумана выглядело совсем тускло





На рассвете город выглядел необычайно живописно





Так, с Димитровского моста даже не просматривался аквапарк и жилой комплекс «Ясный берег». Восходящее солнце в тумане было бледно-желтым.

Где же солнышко 😔совсем не бодрит такое утро ( Публикация от Мария (@mariiastadchenko) Авг 1 2017 в 4:44 PDT

По словам автомобилистов, в районе 6–7 часов утра видимость на дорогах была в районе 50–70 метров, хотя ночью она не превышала 20 метров.

Еду в молоко! #молоконадороге #туман Публикация от Алексей (@loginov.alex.official) Авг 1 2017 в 4:57 PDT

В справочной аэропорта Толмачёво сообщили, что туман не помешал самолётам совершать посадку и делать вылеты. «Все [воздушные судна] прибыли», — передали в справочной.

Публикация от Ayuna (@ayu_bdmva_) Авг 1 2017 в 4:52 PDT

По прогнозу синоптиков, сегодня, 2 августа, в Новосибирске ожидается жаркий день. По данным Западно-Сибирского УГМС, в городе будет переменная облачность, без осадков. Температура будет +25...+27 градусов.

Красота #новосибирск #первомайка #туман Публикация от Ольга Кутявина (@olia28.04) Авг 1 2017 в 4:05 PDT

В целом погода в первой декаде августа ожидается неустойчивой — температура будет прыгать днём от +17 до +32 градусов.