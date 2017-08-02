Новосибирск окутал живописный густой туман
Утром 2 августа новосибирцы выложили в Instagram около десятка фотографий с утренним туманом — в белом мареве не было видно даже соседних домов.
По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, туман опустился на город в районе 3 часов ночи. К 7 часам утра он стал заметно более плотным и по большей части сместился к Оби.
Так, с Димитровского моста даже не просматривался аквапарк и жилой комплекс «Ясный берег». Восходящее солнце в тумане было бледно-желтым.
По словам автомобилистов, в районе 6–7 часов утра видимость на дорогах была в районе 50–70 метров, хотя ночью она не превышала 20 метров.
В справочной аэропорта Толмачёво сообщили, что туман не помешал самолётам совершать посадку и делать вылеты. «Все [воздушные судна] прибыли», — передали в справочной.
По прогнозу синоптиков, сегодня, 2 августа, в Новосибирске ожидается жаркий день. По данным Западно-Сибирского УГМС, в городе будет переменная облачность, без осадков. Температура будет +25...+27 градусов.
В целом погода в первой декаде августа ожидается неустойчивой — температура будет прыгать днём от +17 до +32 градусов.
Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова (1-5), instagram.com/mariiastadchenko/ (2),
instagram.com/loginov.alex.official/ (3), instagram.com/ayu_bdmva_/ (4), instagram.com/olia28.04/ (5)