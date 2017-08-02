Новосибирск окутал живописный густой туман

Туман опустился на город ночью 
Туман опустился на город ночью 


Утром  2 августа новосибирцы выложили в Instagram около десятка фотографий с утренним туманом — в белом мареве не было видно даже соседних домов. 


Плотная пелена тумана ближе к утру сместилась к Оби 
Плотная пелена тумана ближе к утру сместилась к Оби 


Туман местами как будто проглотил город
Туман местами как будто проглотил город


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, туман опустился на город в районе 3 часов ночи. К 7 часам утра он стал заметно более плотным и по большей части сместился к Оби. 


Восходящее солнце из-за тумана выглядело совсем тускло 
Восходящее солнце из-за тумана выглядело совсем тускло 


На рассвете город выглядел необычайно живописно 
На рассвете город выглядел необычайно живописно 


Так, с Димитровского моста даже не просматривался аквапарк и жилой комплекс «Ясный берег». Восходящее солнце в тумане было бледно-желтым. 

Где же солнышко 😔совсем не бодрит такое утро (

Публикация от Мария (@mariiastadchenko)

По словам автомобилистов, в районе 6–7 часов утра видимость на дорогах была в районе 50–70 метров, хотя ночью она не превышала 20 метров. 

Еду в молоко! #молоконадороге #туман

Публикация от Алексей (@loginov.alex.official)

В справочной аэропорта Толмачёво сообщили, что туман не помешал самолётам совершать посадку и делать вылеты. «Все [воздушные судна] прибыли», — передали в справочной. 

По прогнозу синоптиков, сегодня, 2 августа, в Новосибирске ожидается жаркий день. По данным Западно-Сибирского УГМС,  в городе будет переменная облачность, без осадков. Температура будет +25...+27 градусов. 

Красота #новосибирск #первомайка #туман

Публикация от Ольга Кутявина (@olia28.04)

В целом погода в первой декаде августа ожидается неустойчивой — температура будет прыгать днём от +17 до +32 градусов. 

Ольга Власова  
Фото Александра Ощепкова (1-5),  instagram.com/mariiastadchenko/ (2), 
instagram.com/loginov.alex.official/ (3), instagram.com/ayu_bdmva_/  (4), instagram.com/olia28.04/ (5)

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