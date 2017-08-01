Названа цена новой 2-литровой Honda CR-V

Японская Honda назвала стоимость младших версий нового поколения CR-V — с 2-литровым мотором машины стоят от 1 769 900 руб.





По данным производителя, бензиновая «четверка» i-VTEC Earth Dreams развивает 150 сил, расходует в городском цикле 9,8 литра топлива, по трассе — 6,2 литра. Трансмиссия — вариатор. Автомобиль доступен в трех комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive.





В «минималке» машина имеет 8 подушек безопасности, центральный замок, ABS+EBD, систему помощи при маневрировании, ассистент старта на подъеме, систему курсовой устойчивости, электроусилитель руля, ассистент торможения, систему контроля давления в шинах, климат-контроль, электрозеркала с обогревом, обогрев передних кресел, электронный стояночный тормоз, круиз-контроль/лимитер, датчик света, задний парктроник.





В версии Lifestyle за 1 959 900 руб. машина дополняется светодиодной головной оптикой, рейлингами на крыше, системой дистанционного запуска двигателя и бесключевого доступа в салон.







Executive оценивается в 2 099 900 руб. — здесь кожаный салон, электрорегулировки водительского кресла, обогрев руля и задних сидений, электропривод двери багажника, камера бокового обзора и система подсвечивания поворота.





Напомним, 2,4-литровые кроссоверы Honda CR-V стоят от от 2 109 900 до 2 389 900 руб.











