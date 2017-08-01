14-летний подросток бесследно исчез по дороге домой

Пропавший Данил Вершинин
Пропавший Данил Вершинин

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 14-летнего Данила Вершинина, который пропал в Ленинском районе 2 недели назад.


Во вторник, 18 июля, примерно в 9 часов утра подросток вышел из дома на ул. Фасадной.


«Он ушёл не из своего дома, а из дома бабушки. То есть он живет, скажем так, на два дома. Родители живут практически в соседнем доме, и он как раз от бабушки пошёл домой. У мамы ещё есть маленький ребёнок, и Данил должен был прийти погулять с малышом, чтобы мама могла сходить в поликлинику. Они созвонились. Он сказал: «Да, всё, я выхожу, я иду домой». Но в течение 15 минут не пришёл. С этого всё и началось», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


По его словам, раньше подросток уже уходил из дома. В этот раз, перед тем как исчезнуть, он удалил свои страницы в социальных сетях и выкинул сим-карты — позже их нашли родители.


Как сообщают волонтёры «Маяка», у пропавшего плотное телосложение, прямые русые волосы, длинная чёлка, карие глаза, на кисти левой руки — татуировка «Юность». Рост подростка 185 см. В день исчезновения Данил Вершинин был одет в салатовую футболку, чёрные спортивные штаны, на ногах были светлые джинсовые кеды.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить в полицию по тел. 02 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-0911.


Полиция и волонтёры часто разыскивают пропавших несовершеннолетних новосибирцев. Обычно всё заканчивается благополучно, например, сегодня стало известно о том, что нашёлся 17-летний Артемий Якобий, который пропал почти неделю назад.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

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