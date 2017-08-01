Новосибирская спортсменка попала в паралимпийскую сборную России по конному спорту

Александра Лазурина обошла москвичей и соперников из 7 других регионов

Спортсменка Александра Лазурина привезла в Новосибирск победу на чемпионате Московской области и «серебро» чемпионата России по паралимпийской выездке, которые проходили в столице с 27 по 30 июля. На соревнованиях девушка обошла соперников из 9 регионов и была включена в резерв национальной сборной России в этом виде спорта.





В первые два дня соревнований Александра была лидером выступлений — это принесло ей абсолютную победу в чемпионате Московской области. «Тот неловкий момент, когда Сибирь выиграла Москву, — смеётся она. — Все были удивлены, но и рады на самом деле, потому что важно, чтобы регионы присутствовали, показывали, что Россия — это не только Москва».







В произвольной программе новосибирская спортсменка показала второй результат и по итогам трёх дней заняла 2-е место на чемпионате России в абсолютном первенстве.







Победа позволила спортсменке попасть в резервную сборную России





Александра Лазурина занимается конным спортом с 13 лет. По её словам, сначала это было реабилитацией (девушке диагностировали церебральный паралич), но в последние 5 лет она занимается спортом на профессиональном уровне.





«Сейчас очень важный момент для нашего региона и города в целом, потому что впервые показанные результаты, даже при условии того, что нет стабильной лошади, позволили включить меня в резервный состав национальной сборной без каких-либо сомнений, — поделилась Александра. — Если в следующем году, в мае, на чемпионате России мы выступаем стабильной парой, показывая такой же результат или лучше, я буду включена в основной состав национальной сборной и смогу выступать на международных соревнованиях от Министерства спорта России».







Собственная лошадь-партнёр позволит спортсменке представлять Россию на международных соревнованиях





По словам Александры Лазуриной, её участие и победа в чемпионате стали возможны большей частью при поддержке благотворителей, в частности москвичей: владелицы лошади, на которой она выступала, и тренера, сопровождавшего её на соревнованиях. Свой вклад в эту победу внесли и новосибирцы: в июле на благотворительном аукционе удалось собрать 46 тыс. руб.







«Мне хотелось выступить на этом чемпионате России больше, чем когда-либо, чтобы привлечь общественность, власть и открыть отделение адаптивного конного спорта у нас в городе и в области, — призналась спортсменка. — Чтобы не только я, но и другие талантливые юные спортсмены, которые у нас есть и которые могут выступать, имели такую возможность. Сейчас мои результаты и внимание со стороны Москвы, национальной сборной простимулировали Новосибирскую область, уже ведётся разговор и с департаментом, и с управлением, что нас в этом направлении поддержат и отделение будет открыто уже к концу этого года».