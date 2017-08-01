Город незаметных светофоров: водителям мешают дорожные знаки на Красном проспекте

На перекрёстке Красного проспекта и ул. Писарева
На перекрёстке Красного проспекта и ул. Писарева

Новосибирец пожаловался на дорожные знаки, которые закрыли от водителей светофоры на Красном проспекте.


«На перекрёстке ул. Писарева – Красный проспект установили новый светофор, и на следующий день перед ним установили дорожный знак 8.22.1 («Препятствие». — О.Х.) на желтом фоне, загораживающий светофор. Теперь водителям, поворачивающим с проспекта (от путепровода) налево на ул. Писарева, светофор не видно!» — написал читатель в редакцию НГС.НОВОСТИ.


По его наблюдениям, ещё один дорожный знак — «Движение прямо» — мешает водителям увидеть новый светофор на Красном проспекте недалеко от остановки «Дом Культуры "Энергия"».


Рядом с остановкой «ДК "Энергия"»
Рядом с остановкой «ДК "Энергия"»


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о новом светодиодном светофоре на ул. Восход, который установили прямо за деревом. Водителям, которые ехали от ул. Кирова в сторону ул. Зыряновской, этот светофор был не виден. В середине месяца тополь срубили.

Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС

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