Задержанный за осквернение памятника цесаревичу Алексею отказался давать показания

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею вечером 1 августа

В полиции Новосибирска установили личность мужчины, которого задержали за порчу памятника Николаю II и цесаревичу Алексею, — ему грозит штраф до 40 тыс. руб.





Подозреваемого задержали неподалёку от храма Александра Невского на ул. Советской — вокруг памятника, от которого он убегал с лестницей в руках, были разбросаны осколки.





«Сотрудники Росгвардии приняли решение задержать гражданина: старший группы задержания — в пешем порядке, водитель — на патрульном автомобиле с использованием сигнального громкоговорящего устройства. На ул. Советской, 2 подозреваемый сбросил предмет, похожий на лестницу, после чего был задержан сотрудниками вневедомственной охраны», — рассказали в пресс-службе Росгвардии и добавили, что топор с молотком задержанный оставил на постаменте, а лестницу бросил в кустах поблизости.







Во время задержания мужчина сказал, что ему 32 года. «1985 [год рождения] — вымышленные данные. При проверке персональных сотрудники полиции установили, что он пытался ввести в заблуждение, и установили персональные данные — 1980 года рождения», — добавили в Росгвардии.





О мотивах своего поступка мужчина рассказывать отказался.





В полиции начали расследование и подсчитывают размер нанесённого ущерба. По факту порчи памятника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) — виновнику грозит до 40 тыс. руб. штрафа, обязательные или исправительные работы или до 3 месяцев ареста.







После происшествия территорию вокруг памятника огородили лентой





Утром испорченную голову цесаревича на памятнике обмотали тканью, а вечером памятник закрыли полностью и огородили лентой территорию вокруг него.







Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на месте происшествия вечером 1 августа — после службы прихожане разошлись по домам и не обсуждали инцидент, а ворота храма закрыли.





Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею появился 16 июля. В день его открытия более 3 тыс. человек устроили на Красном проспекте крестный ход.

