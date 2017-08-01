Покупательница квартиры в скандальной высотке подала на банкротство застройщика

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о банкротстве ООО «БРИК»

Дольщица пытается обанкротить новосибирскую компанию ООО «БРИК», которая строит скандальный ЖК «Парадиз» на ул. Журинской.





Иск о банкротстве застройщика Вера Цибуленкова подала в Арбитражный суд Новосибирской области. Информация об этом появилась сегодня, 1 августа, в картотеке арбитражных дел. Предварительное заседание ещё не назначено, никакой дополнительной информации по делу нет.







Как пояснил НГС.НОВОСТИ директор ООО «БРИК» Михаил Дорохин, Вера Цибуленкова — это одна из дольщиц, вложившихся в строительство ЖК «Парадиз» на ул. Журинской. Впрочем, руководитель фирмы уверен, что до банкротства дело не дойти не успеет: застройщик погасит долг перед дольщицей.







«У неё однокомнатная квартира, мы этот долг закроем на раз-два… Я сумму не помню, там же наверняка пеня набежала, поэтому точно сказать не могу. Но цена квартиры там невысокая, это одна из первых наших дольщиков, квартира у неё маленькая, однокомнатная, цена где-то около 2 млн руб.», — пояснил Михаил Дорохин.







По его словам, сейчас работа на стройке возобновилась. «У нас разрешение на строительство до конца следующего года продлено. Я думаю, что до конца следующего года основные работы и выполним. Введём или не введём [жилой комплекс], это еще не понятно, немножко затяжки идут», — пояснил директор строительной компании.







Весной 2017 года вокруг недостроенного ЖК «Парадиз» разгорелся скандал: во дворе по соседству со стройкой провалился асфальт. «Застройщик не принял мер по укреплению подпорных стенок котлована, вырытого под строительство 30-этажного дома. В результате появился риск обрушения прилегающей территории, на которой расположены два жилых дома», — рассказывал о сложившейся ситуации мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







3 мая на объекте был объявлен режим ЧС. В итоге власти Новосибирска потратили 6 млн руб., чтобы укрепить обрушающийся котлован, а после направили застройщику претензию с требованием вернуть эти деньги городу.







«По претензии, которую мэрия нам выставила, мы разбираемся, но нашей вины тут точно нет», — парирует Михаил Дорохин. По его словам, строительный котлован размыло из-за того, что ещё минувшей зимой по соседству прорвало тепловые сети.





«Вода поступала из тепловых сетей, размыла одну из наших подпорных стен. Соответственно на соседнем участке просела земля рядом с котлованом. Вода начала поступать в котлован в феврале. А когда сети испытывали летом, там уже потекло конкретно, прорыв усилился и усугубил ситуацию», — говорит директор строительной фирмы.