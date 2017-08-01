В новосибирских лесах начали искать сборщиков кедровых орехов

Собирать кедровые орехи можно будет с 25 августа
Собирать кедровые орехи можно будет с 25 августа

Власти Новосибирской области объявили о том, когда в регионе официально начнётся сезон кедровых орехов.


«В 2017 году жители нашего региона с 20 августа могут начать заготавливать ягоды брусники, с 25 августа — кедровые орехи и с 10 сентября — ягоды клюквы», — сообщили в пресс-службе департамента лесного хозяйства Новосибирской области.


В департаменте уточнили, что сроки сбора меняются из года в год. Начало сезона зависит от погоды и времени созревания плодов. Например, в прошлом году власти разрешили новосибирцам собирать бруснику и кедровые орехи с 1 сентября, а клюкву — с 10 сентября.


«Сроки сбора клюквы, брусники и кедрового ореха устанавливаются прежде всего для того, чтобы обеспечить сохранность и рациональное использование лесных ресурсов», — пояснили в департаменте лесного хозяйства Новосибирской области.


В ведомстве рассказали, что новосибирцы могут собирать столько орехов и ягод, сколько они хотят, но только для себя, а не ради наживы. При этом инспекторы уже начали патрулировать леса, чтобы убедиться в том, что никто не рвёт шишки и ягоды раньше срока.


«Нарушение правил по сбору и заготовке дикоросов несёт за собой административную ответственность.


Прежде всего, гражданам необходимо согласовать места, где они намерены собирать лесные дары, со специалистами отделов лесных отношений.


И, конечно же, соблюдать сроки начала заготовки ягод и грибов, кедровых шишек. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (ч. 3 ст. 8.26) за самовольные заготовку и сбор, уничтожение лесных ресурсов нарушители могут быть оштрафованы: от 500 до 1000 руб. — отдельные граждане; от 1000 до 2000 руб. — должностные лица; от 10 тыс. до 20 тыс. руб. — юридические лица», — прокомментировал ситуацию и.о. руководителя департамента лесного хозяйства Новосибирской области Евгений Рыжков.


В департаменте лесного хозяйства считают, что в этом году урожай брусники и клюквы в Новосибирской области будет на среднем уровне, а кедровых орехов мало. 


Клюкву можно собирать в Венгеровском, Кыштовском, Северном и Убинском районах. Брусника растёт в Куйбышевском, Сузунском и Усть-Таркском районах. За кедровыми орехами стоит поехать в Болотнинский, Искитимский, Колыванский, Кыштовский и Северный районы, сообщили в ведомстве.


Ещё в начале июня в продаже появились грибы. Специально для читателей редакция НГС.НОВОСТИ составила карту грибных мест Новосибирска. На ней отмечены те леса, где растут белые грибы, опята, грузди, лисички.

Ольга Хмелевская
Фото Евгения Крюкова

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