НОВАТ заказал костюмы за 7,5 миллионов для постановки нового директора

Премьера оперы «Любовный напиток» намечена на 7 сентября
Премьера оперы «Любовный напиток» намечена на 7 сентября

Новосибирский театр оперы и балета на 7,5 млн руб. закупает сценические костюмы для новой оперы «Любовный напиток», информация появилась на сайте госзакупок 1 августа.


Премьера новой оперы запланирована на 7 сентября — она откроет новый сезон в театре.


«Эта опера о простом крестьянине, который влюблен в девушку из высшего общества, но она его отвергает. Вдруг появляется шарлатан и предлагает испить главному герою "любовный напиток", который позволяет влюбить в себя любую девушку. Впоследствии оказывается, что напиток был обычным вином, а все девушки влюбились в героя из-за его внезапного наследства», — рассказал помощник генерального директора театра Виктор Титов.


Как рассказал Титов, в театре уже прошли первые репетиции, подготовка к премьере начнётся в третьей декаде августа. 


Согласно документации, по эскизам работников НОВАТА нужно отшить 129 костюмов, их должны привезти в театр до 25 августа. Начальная цена контракта — 7 млн 550 тыс. руб. Эти деньги театр возьмёт из субсидии.


Ранее, 13 июля, НГС.НОВОСТИ сообщали, что директор оперного театра Владимир Кехман ушёл в отпуск и предупредил о своём последующем увольнении — пока обязанности Кехмана исполняет главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев, который занимает 2 должности. Он выступает и режиссёром новой оперы, отмечается на сайте НОВАТа.


Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ источники, близкие к театру, в ближайший месяц Стародубцев будет назначен на пост главного директора уже официально. «Как мне известно, более 500 сотрудников театра направили письмо в Минкульт с просьбой назначить Стародубцева новым директором», — пояснил источник.


Ещё 17 июля Вячеслав Стародубцев встретился с мэром Анатолием Локтем и начальником департамента спорта, культуры и молодёжной политики мэрии Анной Терешковой — что обсуждалось на встрече, остается неясным. Анна Терешкова прокомментировала встречу в своём Instagram: «Надеюсь, что у нас получится прекрасно работать и дружить вместе! Удачи Вячеслав Стародубцев!».


Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова (1), instagram.com/tereshkova_anna (2)

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