Дороги Новосибирска встали в пробки из-за многочисленных ДТП

Сейчас в городе 7-балльные пробки

В вечерний час пик 1 августа на дорогах Новосибирска образовались 7-балльные пробки и случились больше 10 ДТП.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на дорогах Новосибирска зафиксировано 11 ДТП. Практически все аварии, судя по данным сервиса, произошли с 16:50 до 17:30 — как раз в то время, когда в городе шёл дождь.







В частности, аварии произошли: на Толмачёвском шоссе недалеко от остановки «Скания», на ул. Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Мира недалеко от ТРЦ «МЕГА», на 1-м Мочищенском шоссе недалеко от Заельцовского кладбища, ул. Тайгинской около станции Иня-Восточная, на Димитровском мосту и 6 аварий — на ул. Большевистской.







Аварии и пробки в вечерний час пик





Сейчас в городе 7-балльные пробки, больше всего загружены Красный проспект, Димитровский мост, пл. Труда и Энергетиков, ул. Большевистская, пл. инженера Будагова, выезд с Винаповского моста и заезд на него с ул. Мира.





Дожди в последнее время часто затапливают дороги Новосибирска, из-за этого в городе возникают пробки, а общественный транспорт иногда прекращает движение. НГС.НОВОСТИ даже выпустили карту самых больших луж Новосибирска.

