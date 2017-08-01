Сотни женщин в длинных платьях подарили прохожим цветы

Флешмоб возле ТРЦ «Галерея Новосибирск»

Новосибирск присоединился к международной акции — «Флешмоб женственности», который в этом году прошёл в 9-й раз. Около двух сотен девушек в платьях и юбках прошли сегодня по улицам в центре города и микрорайоне «ОбьГЭС» и вручили цветы встретившимся женщинам.







«Я впервые провела флешмоб в прошлом году — до меня другие проводили, — рассказывает организатор акции у ТРЦ «Галерея Новосибирск» Надежда Твердохлебова. — Количество участниц растёт, конечно: в первые годы было несколько человек, сейчас число участниц уже перевалило за сотню».







В группе мероприятия во «ВКонтакте» сказано, что желающие присоединиться к акции должны были нарядиться в женственные юбки и платья. «Когда женщина надевает брюки и джинсы, она тем самым перекрывает себе энергетический канал связи с Землей, зажимает все органы малого таза, закупоривает движение крови и энергии, оставляя свой священный сосуд пустым. И ей нечем делиться», — сказано в одном из постов сообщества.







В акции приняли участие около 200 девушек в платьях и юбках





Участницы флешмоба прошлись вокруг торгового центра, вручая цветы прохожим своего пола.







«Цель акции — она и обширная, и маленькая. Мы хотим своим видом показать, что женщине очень важно быть красивой, быть радостной, для того чтобы этот мир становился лучше», — рассказала о сути флешмоба Надежда Твердохлебова.





По её словам, в этом году мероприятие обрело больший масштаб: девушки не только прошлись по городу, но и поучаствовали в мастер-классах на разные темы (например, о восстановлении организма после родов, создании стильного гардероба и женской йоге), поиграли в «Ручеёк» и посетили визажиста. Мастер-классы и фотозоны организовали в торговом центре, там же в рамках акции прошёл показ летних платьев.







Участницы акции подарили прохожим цветы





Акцию «Флешмоб женственности» в 2012 году придумала иркутянка Ольга Валяева





Новосибирск стал одним из 300 городов России, которые участвуют в акции в этом году





Ещё один новосибирский «Флешмоб женственности» прошёл в микрорайоне «ОбьГЭС». Девушки собрались на площадке у ДК «Приморский», поводили хоровод, а затем прошли по ул. Гидромонтажной к набережной. «Мы с подругами проводим акцию второй раз, — рассказала организатор Олеся Стужук. — В прошлом году было чуть больше 10 участниц, в этом году столько же. Прохожие, конечно, реагировали с удивлением, не понимали, что мы делаем».







Флешмоб в микрорайоне «ОбьГЭС»





При этом Олеся отметила, что не устанавливала дресс-код встречи. «Женственной одеждой я считаю ту, в которой женщина максимально хорошо себя чувствует, — пояснила она. — Практика показывает, что узкая одежда мешает себя чувствовать женщиной, поэтому в основном все приходят в просторных и длинных нарядах. Но в прошлом году, например, участвовала девушка в чёрных шортиках — и всё было прекрасно. Она юная, и я думаю, что в шортах она как раз себя чувствует лучше».







Главной целью флешмоба на «ОбьГЭС» Олеся Стужук назвала новые знакомства: «Хочется, чтобы в нашем районе все друг друга знали, дружили. Обычно мы проходим мимо [соседей], а тут можем собраться, подержаться в хороводе за руки, посмотреть друг другу в глаза, а потом вместе пережить этот подвиг (потому что дарить цветы незнакомым женщинам трудно). Обычно при таких знакомствах женщины остаются подругами уже надолго. Вот это моя личная задача — чтобы подруг было больше».







Акцию «Флешмоб женственности» в 2012 году придумала автор книг о предназначении женщины и ведическом браке Ольга Валяева, которая родилась в Иркутске, а сейчас живёт на Бали. В 9-м флешмобе участвуют женщины почти из 300 городов России и других стран.







Новосибирским мужчинам тоже не чужды флешмобы: так, в конце июля возле оперного театра собрались несколько сотен спортсменов-боксёров, чтобы поучаствовать в массовой тренировке «Бьём рекорд».

