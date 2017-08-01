Сотни женщин в длинных платьях подарили прохожим цветы

Флешмоб возле ТРЦ «Галерея Новосибирск»
Флешмоб возле ТРЦ «Галерея Новосибирск»

Новосибирск присоединился к международной акции — «Флешмоб женственности», который в этом году прошёл в 9-й раз. Около двух сотен девушек в платьях и юбках прошли сегодня по улицам в центре города и микрорайоне «ОбьГЭС» и вручили цветы встретившимся женщинам.  


«Я впервые провела флешмоб в прошлом году — до меня другие проводили, — рассказывает организатор акции у ТРЦ «Галерея Новосибирск» Надежда Твердохлебова. — Количество участниц растёт, конечно: в первые годы было несколько человек, сейчас число участниц уже перевалило за сотню».


В группе мероприятия во «ВКонтакте» сказано, что желающие присоединиться к акции должны были нарядиться в женственные юбки и платья. «Когда женщина надевает брюки и джинсы, она тем самым перекрывает себе энергетический канал связи с Землей, зажимает все органы малого таза, закупоривает движение крови и энергии, оставляя свой священный сосуд пустым. И ей нечем делиться», — сказано в одном из постов сообщества.


В акции приняли участие около 200 девушек в платьях и юбках
В акции приняли участие около 200 девушек в платьях и юбках


Участницы флешмоба прошлись вокруг торгового центра, вручая цветы прохожим своего пола.


«Цель акции — она и обширная, и маленькая. Мы хотим своим видом показать, что женщине очень важно быть красивой, быть радостной, для того чтобы этот мир становился лучше», — рассказала о сути флешмоба Надежда Твердохлебова.


По её словам, в этом году мероприятие обрело больший масштаб: девушки не только прошлись по городу, но и поучаствовали в мастер-классах на разные темы (например, о восстановлении организма после родов, создании стильного гардероба и женской йоге), поиграли в «Ручеёк» и посетили визажиста. Мастер-классы и фотозоны организовали в торговом центре, там же в рамках акции прошёл показ летних платьев.


Участницы акции подарили прохожим цветы
Участницы акции подарили прохожим цветы


Акцию «Флешмоб женственности» в 2012 году придумала иркутянка Ольга Валяева
Акцию «Флешмоб женственности» в 2012 году придумала иркутянка Ольга Валяева


Новосибирск стал одним из 300 городов России, которые участвуют в акции в этом году
Новосибирск стал одним из 300 городов России, которые участвуют в акции в этом году


Ещё один новосибирский «Флешмоб женственности» прошёл в микрорайоне «ОбьГЭС». Девушки собрались на площадке у ДК «Приморский», поводили хоровод, а затем прошли по ул. Гидромонтажной к набережной. «Мы с подругами проводим акцию второй раз, — рассказала организатор Олеся Стужук. — В прошлом году было чуть больше 10 участниц, в этом году столько же. Прохожие, конечно, реагировали с удивлением, не понимали, что мы делаем».


Флешмоб в микрорайоне «ОбьГЭС»
Флешмоб в микрорайоне «ОбьГЭС»

  

При этом Олеся отметила, что не устанавливала дресс-код встречи. «Женственной одеждой я считаю ту, в которой женщина максимально хорошо себя чувствует, — пояснила она. — Практика показывает, что узкая одежда мешает себя чувствовать женщиной, поэтому в основном все приходят в просторных и длинных нарядах. Но в прошлом году, например, участвовала девушка в чёрных шортиках — и всё было прекрасно. Она юная, и я думаю, что в шортах она как раз себя чувствует лучше».


Главной целью флешмоба на «ОбьГЭС» Олеся Стужук назвала новые знакомства: «Хочется, чтобы в нашем районе все друг друга знали, дружили. Обычно мы проходим мимо [соседей], а тут можем собраться, подержаться в хороводе за руки, посмотреть друг другу в глаза, а потом вместе пережить этот подвиг (потому что дарить цветы незнакомым женщинам трудно). Обычно при таких знакомствах женщины остаются подругами уже надолго. Вот это моя личная задача — чтобы подруг было больше».


Акцию «Флешмоб женственности» в 2012 году придумала автор книг о предназначении женщины и ведическом браке Ольга Валяева, которая родилась в Иркутске, а сейчас живёт на Бали. В 9-м флешмобе участвуют женщины почти из 300 городов России и других стран.


Новосибирским мужчинам тоже не чужды флешмобы: так, в конце июля возле оперного театра собрались несколько сотен спортсменов-боксёров, чтобы поучаствовать в массовой тренировке «Бьём рекорд».

Александра Зенкова
Фото Ольги Бурлаковой (1–5), предоставлено Олесей Стужук (6)

Прочтений: 2278
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено