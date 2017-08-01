На аэродроме Мочище приземлился легендарный ретросамолёт

74-летний пассажирский самолёт «Дуглас» на аэродроме Мочище

Сегодня, 1 августа, в Новосибирскую область прилетел американский ретросамолёт DC-3 «Дуглас», которому в конце недели предстоит принять участие в зрелищном авиашоу.





Самолёт в бело-красно-синей ливрее приземлился в 11-м часу утра на аэродроме Мочище. За штурвалом сидел сам владелец «Дугласа» Евгений Барсов, рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирский споттер (любитель авиационной фотографии) Кирилл Воронин.







«Уровень высокий, конечно. Это видеть надо. Люди сил и денег много вложили явно в него», — описал впечатления от ретросамолёта Кирилл Воронин.







Пассажирский самолёт «Дуглас» 1943 года выпуска, принадлежащий пилоту из Сургута Евгению Барсову, выступит 6 августа на авиашоу в Мочище в составе пилотажной группы «Барсы». Как ранее рассказывал НГС.НОВОСТИ командир пилотажной группы Иван Барсов (сын Евгения), это один из трёх «Дугласов», базирующихся в России, и единственный, который ещё способен летать. В Ханты-Мансийском автономном округе DC-3 базируется с 2014 года — владелец перегнал его из США.







Кроме «Дугласа» в состав сургутской пилотажной группы «Барсы» входят ещё 7 самолётов — четыре Як-52, по одному Як-54, Як-18Т и Ан-2, за штурвалами которых будут пилоты-девушки и их командир Иван.







Ретросамолёт прилетел из Сургута





Чтобы предстоящее авиашоу посмотрели как можно больше зрителей, 6 августа от Новосибирска-Главного до станции Мочище отправятся дополнительные электрички.