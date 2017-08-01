На аэродроме Мочище приземлился легендарный ретросамолёт

74-летний пассажирский самолёт «Дуглас» на аэродроме Мочище
74-летний пассажирский самолёт «Дуглас» на аэродроме Мочище

Сегодня, 1 августа, в Новосибирскую область прилетел американский ретросамолёт DC-3 «Дуглас», которому в конце недели предстоит принять участие в зрелищном авиашоу.


Самолёт в бело-красно-синей ливрее приземлился в 11-м часу утра на аэродроме Мочище. За штурвалом сидел сам владелец «Дугласа» Евгений Барсов, рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирский споттер (любитель авиационной фотографии) Кирилл Воронин.


«Уровень высокий, конечно. Это видеть надо. Люди сил и денег много вложили явно в него», — описал впечатления от ретросамолёта Кирилл Воронин.


Пассажирский самолёт «Дуглас» 1943 года выпуска, принадлежащий пилоту из Сургута Евгению Барсову, выступит 6 августа на авиашоу в Мочище в составе пилотажной группы «Барсы». Как ранее рассказывал НГС.НОВОСТИ командир пилотажной группы Иван Барсов (сын Евгения), это один из трёх «Дугласов», базирующихся в России, и единственный, который ещё способен летать. В Ханты-Мансийском автономном округе DC-3 базируется с 2014 года — владелец перегнал его из США.


Кроме «Дугласа» в состав сургутской пилотажной группы «Барсы» входят ещё 7 самолётов — четыре Як-52, по одному Як-54, Як-18Т и Ан-2, за штурвалами которых будут пилоты-девушки и их командир Иван.


Ретросамолёт прилетел из Сургута
Ретросамолёт прилетел из Сургута


Чтобы предстоящее авиашоу посмотрели как можно больше зрителей, 6 августа от Новосибирска-Главного до станции Мочище отправятся дополнительные электрички.

Ольга Хмелевская
Фото Кирилла Воронина

Прочтений: 7033
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено