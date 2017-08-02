«Нырять в бетон не надо»: из-за дня ВДВ в Новосибирске отключили фонтаны

Фонтаны не будут работать один день

Сегодня, 2 августа, в Новосибирске отключили фонтаны в связи с празднованием Дня ВДВ, который часто отмечают нырянием в них.







«Нырять в Первомайский фонтан, фонтан "Мишка", фонтан на Пименова и фонтан на Орджоникидзе не стоит, там бетон. На этих фонтанах будут проводиться регламентные работы», — сообщил НГС.НОВОСТИ начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.





В День ВДВ власти отключают фонтаны ежегодно, например, в прошлом году не работали фонтаны в Первомайском сквере, на ул. Орджоникидзе и около ГПНТБ. Прежде отключение объясняли традиционной чисткой. Однако в этом году «Горфонтан» напрямую связал отключение и праздник десантников. Науменко пояснил, что купание в фонтанах портит их оборудование.





В этом году по аналогичной причине фонтаны отключали и в день Ивана Купалы.





НГС.НОВОСТИ сегодня будут вести онлайн-репортаж о праздновании Дня десантника в Новосибирске. Если у вас появятся интересные фотографии, присылайте их в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.