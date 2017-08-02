«Нырять в бетон не надо»: из-за дня ВДВ в Новосибирске отключили фонтаны

Фонтаны не будут работать один день
Фонтаны не будут работать один день

Сегодня, 2 августа, в Новосибирске отключили фонтаны в связи с празднованием Дня ВДВ, который часто отмечают нырянием в них.


«Нырять в Первомайский фонтан, фонтан "Мишка", фонтан на Пименова и фонтан на Орджоникидзе не стоит, там бетон. На этих фонтанах будут проводиться регламентные работы», — сообщил НГС.НОВОСТИ начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.


В День ВДВ власти отключают фонтаны ежегодно, например, в прошлом году не работали фонтаны в Первомайском сквере, на ул. Орджоникидзе и около ГПНТБ. Прежде отключение объясняли традиционной чисткой. Однако в этом году «Горфонтан» напрямую связал отключение и праздник десантников. Науменко пояснил, что купание в фонтанах портит их оборудование.


В этом году по аналогичной причине фонтаны отключали и в день Ивана Купалы


НГС.НОВОСТИ сегодня будут вести онлайн-репортаж о праздновании Дня десантника в Новосибирске. Если у вас появятся интересные фотографии, присылайте их в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.

Ольга Власова
Фото Стаса Соколова 

Прочтений: 2274
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено