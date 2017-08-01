«Будто лезвием порезы»: таинственная рыба покусала школьницу на озере под Новосибирском

8-летняя Вика Вдовиченко после обработки укуса в травмпункте

Вечером 28 июля на озере Старица, расположенном под Новосибирском, 8-летнюю девочку укусила неизвестная рыба.







Озеро находится возле дачного поселка «Дружба-2», недалеко от Северного объезда. «На это озеро ездит купаться много новосибирцев — на выходных там вся дорога на подъезде заставлена машинами. Мы были в пятницу там, купались около двух часов.





Дочка сидела на берегу, потом зашла в воду, ей было по колено воды. Она наклонилась и опустила руки в воду, а потом резко вскочила и вкрикнула: "Мама, меня кто-то укусил"»,





— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать травмированной девочки Майя Вдовиченко.







Как рассказала мама 8-летней Вики, сначала на руке девочки не было видно порезов, однако через несколько секунд из травмированной кисти пошла кровь. «Как будто бы лезвием порезы сделаны и полукругом с двух сторон», — пояснила Майя Вдовиченко.







Ребенка отвезли в травмпункт Городской больницы № 3 — там врачи продезинфицировали рану, и, удостоверившись, что у девочки есть прививка от столбняка, отпустили ее домой. У ребенка не было никаких симптомов — температура была и остается в норме, внешних опухолей на месте укуса нет.







«Я 41 год отработаю хирургом, и в моей практике ни разу не было случаев, чтобы на пляже кого-то рыба укусила.





Конечно, в этом случае ранку ребенка нужно обработать перекисью, зеленкой, врачи должны посмотреть внимательней рану — не осталось ли там инородного тела. И нужно наблюдать за состоянием ребенка 3–4 недели. Делать прививку от бешенства точно не стоит», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ врач травмпункта одной из городских больниц.





Укус неизвестного хищника обработали зеленкой в травмпункте



Новосибирские ихтиологи тоже не встречались с подобным случаем. «Удивительная ситуация — у наших рыб не бывает таких зубов, чтобы ранили, как бритвой.





У нас есть всего три хищные рыбы, которые могли укусить, — это крупный окунь, который избегает мелководья, щука, которая обитает в зарослях, среди травы, и судак, но он тоже обитает в удаленности от берега»,





— рассказала новосибирский ихтиолог, доктор биологических наук Елена Ядрёнкина.







Ядрёнкина предположила, что девочку могла укусить годовалая щука, которую в народе называют «шурагайка» — рыба могла спутать пальцы ребёнка с пиявкой или червяком.







«У наших хищных рыб зубы разбросаны по всей полости рта, не могло бы быть ровного укуса. Если человека кусает окунь, допустим, то рана выглядела бы так, как будто шилом пробита часть. Поэтому девочку еще мог схватить рак. Но я ничего не могу отрицать — природа непредсказуема», — пояснила Ядрёнкина.





Ихтиолог выдвинула еще одну версию — девочку могла покусать экзотическая рыба, которая попала в водоем из-за человеческой безответственности. Так, в октябре прошлого года житель Новосибирска выловил из Оби возле городского пляжа странную рыбу, похожую на пиранью. Тогда пресс-секретарь ФГБУ «Верхнеобьрыбвод» Игорь Енаки предположил в разговоре с НГС.НОВОСТИ, что выловленная в прошлом году рыба действительно могла быть пираньей.

