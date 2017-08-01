В Новосибирске начали снимать мистический фильм о гонщике

В Новосибирске идут съёмки художественного фильма о юных гонщиках «Капитан Флинт»

В Новосибирске начались съёмки нового художественного фильма о юном гонщике, попавшем в аварию, но решившем, несмотря на это, выиграть гонку.







«Название "Капитан Флинт" пока рабочее. По фильму это такой легендарный и очень маневренный карт. Это история юного 10-летнего гонщика, который достиг определённых успехов, но однажды попал в аварию. Единственный шанс выиграть гонку — найти легендарный карт, восстановить его и победить. Параллельно есть ещё романтическая линия», — рассказал кинорежиссёр Филипп Дмитриев.







Режиссер Филипп Дмитриев свёл долю мистики в фильме до минимума, решив, что главный герой должен добиться всего сам





Как заметил Филипп, от изначально мистического сюжета новосибирского писателя Александра Духнова в фильме осталось немногое — лишь особое общение главного героя с картом. Но и то это можно расценить как нечто, происходящее в фантазиях героя.





«Я считаю, что герой должен победить не из-за того, что у него карт волшебный, а из-за того, что он добился всего сам», — уточнил кинорежиссёр.







В фильме участвуют дети в возрасте от 7 до 12 лет, в главных ролях — 8 подростков. Из профессиональных артистов в проекте принял участие бывший новосибирский актёр Анатолий Узденников, оказавшийся в это время в городе. Съёмки проходят на трассе автомотоцентра и в других местах города. Гонки и аварии в фильме выполняют специальные дублёры — юные картингисты, но которые уже давно занимаются этим спортом.







Гонки и опасные трюки на трассе в фильме выполняют юные дублёры-картингисты





«Капитан Флинт» в итоге будет длиться меньше часа — точный хронометраж Филипп Дмитриев назвать пока затруднился, отметив лишь, что планирует закончить всё в ближайшие дни. На съёмку короткометражек режиссёр Дмитриев обычно тратит по несколько дней: например, школьную комедию «Лучший пациент» он снял за три дня, а мистическую историю «Время Иниго Морено» — за пять.

