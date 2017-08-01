В Новосибирске начали снимать мистический фильм о гонщике

В Новосибирске идут съёмки художественного фильма о юных гонщиках «Капитан Флинт»
В Новосибирске идут съёмки художественного фильма о юных гонщиках «Капитан Флинт»

В Новосибирске начались съёмки нового художественного фильма о юном гонщике, попавшем в аварию, но решившем, несмотря на это, выиграть гонку.


«Название "Капитан Флинт" пока рабочее. По фильму это такой легендарный и очень маневренный карт. Это история юного 10-летнего гонщика, который достиг определённых успехов, но однажды попал в аварию. Единственный шанс выиграть гонку — найти легендарный карт, восстановить его и победить. Параллельно есть ещё романтическая линия», — рассказал кинорежиссёр Филипп Дмитриев.


Режиссер Филипп Дмитриев свёл долю мистики в фильме до минимума, решив, что главный герой должен добиться всего сам
Режиссер Филипп Дмитриев свёл долю мистики в фильме до минимума, решив, что главный герой должен добиться всего сам


Как заметил Филипп, от изначально мистического сюжета новосибирского писателя Александра Духнова в фильме осталось немногое — лишь особое общение главного героя с картом. Но и то это можно расценить как нечто, происходящее в фантазиях героя. 


«Я считаю, что герой должен победить не из-за того, что у него карт волшебный, а из-за того, что он добился всего сам», — уточнил кинорежиссёр.


В фильме участвуют дети в возрасте от 7 до 12 лет, в главных ролях — 8 подростков. Из профессиональных артистов в проекте принял участие бывший новосибирский актёр Анатолий Узденников, оказавшийся в это время в городе. Съёмки проходят на трассе автомотоцентра и в других местах города. Гонки и аварии в фильме выполняют специальные дублёры — юные картингисты, но которые уже давно занимаются этим спортом.


Гонки и опасные трюки на трассе в фильме выполняют юные дублёры-картингисты
Гонки и опасные трюки на трассе в фильме выполняют юные дублёры-картингисты


«Капитан Флинт» в итоге будет длиться меньше часа — точный хронометраж Филипп Дмитриев назвать пока затруднился, отметив лишь, что планирует закончить всё в ближайшие дни. На съёмку короткометражек режиссёр Дмитриев обычно тратит по несколько дней: например, школьную комедию «Лучший пациент» он снял за три дня, а мистическую историю «Время Иниго Морено» — за пять.

Илья Калинин
Фото предоставлены Филиппом Дмитриевым

Прочтений: 1332
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено