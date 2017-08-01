В мэрии оценили ремонт уничтоженной дождями улицы в Октябрьском районе

Промоины на дороге на ул. Чехова

В мэрии Новосибирска рассказали, во сколько городу обойдётся ремонт размытой дороги на ул. Чехова в Октябрьском районе.





В этом году ул. Чехова не вошла в программу ремонта дорог в частном секторе. «Выполнение работ по ремонту проезжей части вышеуказанной улицы будет рассмотрено при формировании планов на 2018–2019 годы после определения лимитов финансирования. Предварительная стоимость работ составляет 1,5 млн руб.», — сообщили НГС.НОВОСТИ в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.





Жители ул. Чехова в Октябрьском районе уже несколько лет ездят по разбитой дороге с промоинами. Проезжую часть размыло около домов № 429, 451, 455 — у перекрёстка с ул. Воскова, ранее рассказывал НГС.НОВОСТИ житель частного сектора Алексей Дербнев. «Весной проваливаются машины там серьёзно — вплоть до того, что поломки. Сейчас в основном там ездим: сбоку ползём, потом канавы пересекаем, иногда более удачно, иногда там цепляешь машиной что-нибудь. Все аккуратно ползут, но когда едет крупная машина — "ГАЗель", автобус, как я вчера наблюдал, — в буквальном смысле у него 3 колеса стоят, а 4-е крутится в воздухе», — описывал ситуацию местный житель.