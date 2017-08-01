Меньше тара — меньше пива: в НСО упало производство пенного напитка

Россияне стали позволять себе меньше пива из-за падения доходов

В Новосибирской области сократилось производство пива — пивовары объяснили, почему это произошло.





«В I полугодии 2017 года в Новосибирской области было произведено 19,2 млн декалитров пива, кроме отходов пивоварения, что на 2,8 % (на 555,9 тыс. декалитров) меньше, чем за соответствующий период 2016 года», — сообщили специалисты Новосибирскстата.







Несмотря на снижение показателей, по производству пива Новосибирская область занимает 1-е место в Сибири и 5-е место — среди регионов России после Московской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга и Самарской области. Основной объем производства приходится на крупные и средние пивоваренные компании. Малые предприятия выпускают только 2,5 % новосибирского пива, утверждают статистики.







Падение российского рынка пива в 2017 году подтверждают и в пивоваренной компании «Балтика», один из филиалов которой работает в Новосибирске. «Причинами негативной динамики стали продолжающееся снижение реальных доходов населения и вступившее в силу с 1 января 2017 года ограничение на производство и оборот (за исключением розничной продажи) пива в ПЭТ-упаковке объемом выше 1,5 л», — рассказала НГС.НОВОСТИ управляющий по работе с органами госвласти и корпоративным отношениям в регионе Сибирь пивоваренной компании «Балтика» Ольга Егорова.







По её словам, даже экономические кризисы последнего десятилетия не испортили ситуацию в пивоваренной отрасли так, как сделало государство за все эти годы.







«За период с 2007 по 2016 год акцизы на пиво выросли в 10 раз. Сейчас налоговые сборы составляют около четверти розничной цены на пиво. Появились многочисленные ограничения по месту и времени продаж, по рекламе. Ужесточение государственного регулирования и существенное увеличение акцизов привело к падению рынка более чем на 30 % за последние 10 лет и, соответственно, к снижению потребления пива. Ни в одной стране мира, кроме России, нет такого жесткого ограничения пивного рынка. Введенные ранее запреты обосновывались борьбой со злоупотреблением алкоголя. Однако фактически ужесточение регулирования оказывает влияние на легальных игроков рынка, создаются предпосылки для увеличения теневого сегмента», — комментирует ситуацию Ольга Егорова.







Из крупных производителей пива в Новосибирской области также работают «Сибирская Пивоварня Хейнекен» — часть компании HEINEKEN, завод компании Efes Rus. Кроме того, рынок представлен местными производителями, например, Новосибирской пивоваренной компанией, пивоварней Hartman в Оби и многочисленными представителями малого бизнеса.





