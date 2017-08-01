Американцы усомнились в легендарном полёте истребителя под Коммунальным мостом в Новосибирске

Фотоколлаж по мотивам пролета Привалова под Коммунальным мостом

Нью-йоркский сайт Snopes.com, специализирующийся на анализе городских легенд, усомнился в знаменитом полёте Валентина Привалова под Коммунальным мостом в 1965 году. Публикация появилась на сайте 31 июля, истории присудили рейтинг «FALSE», то есть «ложь».





За фактчекинг заметки отвечал писатель из Чикаго Дэн Ивон. Автор пишет, что в Новосибирске можно часто услышать историю о лётчике Привалове, который 4 июня 1965 года пролетел на самолете Миг-17 под мостом через Обь. «Есть не так много фотографических доказательств опасного трюка, кроме этого изображения», — пишет Ивон о фотографии, знакомой каждому новосибирцу.





Затем автор описывает трюк, ссылаясь на пост 2013 года в LiveJournal пользователя p0pik0f. «День был жарким солнечным, на мосту люди, пляж на берегу заполнен отдыхающими, среди которых были и офицеры штаба округа, и вдруг рёв самолета и серебристая стрела устремляется у всех на глазах под мост, затем резко взмыв вверх, подняв огромную волну, уходит в небо. Расстояние между опорами моста 120 м, высота пролета 30 м. Самолет заходил в это "окно" на скорости 700 км/ч. При такой скорости даже слабое прикосновение к ручке управления меняло высоту самолета на метры. Самолёт пролетел всего в метре над поверхностью воды. Обстоятельства усложнялись ещё тем, что всего на расстоянии 950 м от Коммунального моста ниже по течению реки находится железнодорожный мост важнейшей магистрали ЗапСиб и по нему проходил состав. У лётчика было всего 5 секунд, чтобы успеть взмыть вверх не задев этого моста. Привалову грозил трибунал, но тогдашний министр обороны маршал Р.Я. Малиновский решил оставить летчика в строю. Привалов затем служил в Кубинке», — сказано в посте.





Американские скептики считают, что Валентин Привалов не летал под Коммунальным мостом



Затем Ивон пишет, что полёт Привалова иллюстрируют не настоящим фотоснимкам, а фотоколлажем, который сделал сотрудник Музея Новосибирска Евгений Социховский. Об этом сам музей неоднократно сообщал публике — как в соцсетях, так и на уличной фотовыставке «Город, рожденный летать», пишет автор.





В расследовании автор ссылается на новосибирскую фотовыставку





Следующая находка скептика ввела в замешательство даже новосибирских краеведов. Кроме истории и фотоколлажа, опубликованной Музеем Новосибирска, Ивон нашел беглое упоминание о новосибирце, пролетевшем под мостом, в онлайн-базе газет на сайте newspapers.com. Издание The Times from Shreveport («Таймс из Шривпорта» — газета из города в штате Луизиана — Н.Г.) в августе 1965 года опубликовало заметку «Российские газетные рекорды: "Хулиганство"», в котором действительно есть упоминание новосибирца, пролетевшего под мостом. Скрин газеты также опубликован в Snopes.



В заметке сказано: «Государственная газета "Известия" вчера отчитала трёх уроженцев Новосибирска, расположенного в 2 тыс. миль к востоку от Москвы, за хулиганство. Газета указала на пьяницу, угнавшего трамвай, трюкача, который пролетел под мостом, и авиамеханика, который отправился в увеселительное путешествие вверх и вниз по взлетно-посадочной полосе на самолёте Ильюшина. «Известия» сообщили, что пьяница опрокинул вагонетку, пилот напугал купальщиков, а авиамеханика, вероятно, остановили власти». Затем Ивон пишет, что в базе газет не нашлось больше никаких фотографий и свидетельств полёта, кроме упоминания в правительственной газете, а значит фотоколлаж «вряд ли показывает реальное событие».





В Музее Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ сказали, что не сомневаются, что полёт Привалова под мостом действительно был. Об этом сам летчик рассказывал автору документального фильма об этом случае Александру Каманову в 1985 году — фильм есть в архивах Музея Новосибирска. «Никаких документов, естественно, быть не может. Они закрыты, это трибунал, они могут быть рассекречены лет через 100», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор Музея Новосибирска Елена Щукина.





Подробностями о двух других случаях с хулиганами — угонщиками трамвая и самолёта — в Музее Новосибирска не располагают. «Про трамвай мы что-то слышали, про авиамеханика вообще ничего неизвестно», — сказала Щукина.



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Ранее НГС.НОВОСТИ пиcали о заметке в The Guardian, в которой британский рокер, побывавший в Новосибирске, ругал вонючие вагоны поезда.