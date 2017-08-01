Американцы усомнились в легендарном полёте истребителя под Коммунальным мостом в Новосибирске

Фотоколлаж по мотивам пролета Привалова под Коммунальным мостом
Фотоколлаж по мотивам пролета Привалова под Коммунальным мостом

Нью-йоркский сайт Snopes.com, специализирующийся на анализе городских легенд, усомнился в знаменитом полёте Валентина Привалова под Коммунальным мостом в 1965 году. Публикация появилась на сайте 31 июля, истории присудили рейтинг «FALSE», то есть «ложь». 


За фактчекинг заметки отвечал писатель из Чикаго Дэн Ивон. Автор пишет, что в Новосибирске можно часто услышать историю о лётчике Привалове, который 4 июня 1965 года пролетел на самолете Миг-17 под мостом через Обь. «Есть не так много фотографических доказательств опасного трюка, кроме этого изображения», — пишет Ивон о фотографии, знакомой каждому новосибирцу. 


Затем автор описывает трюк, ссылаясь на пост 2013 года в LiveJournal пользователя p0pik0f. «День был жарким солнечным, на мосту люди, пляж на берегу заполнен отдыхающими, среди которых были и офицеры штаба округа, и вдруг рёв самолета и серебристая стрела устремляется у всех на глазах под мост, затем резко взмыв вверх, подняв огромную волну, уходит в небо. Расстояние между опорами моста 120 м, высота пролета 30 м. Самолет заходил в это "окно" на скорости 700 км/ч. При такой скорости даже слабое прикосновение к ручке управления меняло высоту самолета на метры. Самолёт пролетел всего в метре над поверхностью воды. Обстоятельства усложнялись ещё тем, что всего на расстоянии 950 м от Коммунального моста ниже по течению реки находится железнодорожный мост важнейшей магистрали ЗапСиб и по нему проходил состав. У лётчика было всего 5 секунд, чтобы успеть взмыть вверх не задев этого моста. Привалову грозил трибунал, но тогдашний министр обороны маршал Р.Я. Малиновский решил оставить летчика в строю. Привалов затем служил в Кубинке», — сказано в посте.


Американские скептики считают, что Валентин Привалов не летал под Коммунальным мостом
Американские скептики считают, что Валентин Привалов не летал под Коммунальным мостом


Затем Ивон пишет, что полёт Привалова иллюстрируют не настоящим фотоснимкам, а фотоколлажем, который сделал сотрудник Музея Новосибирска Евгений Социховский. Об этом сам музей неоднократно сообщал публике — как в соцсетях, так и на уличной фотовыставке «Город, рожденный летать», пишет автор. 


В расследовании автор ссылается на новосибирскую фотовыставку
В расследовании автор ссылается на новосибирскую фотовыставку


Следующая находка скептика ввела в замешательство даже новосибирских краеведов. Кроме истории и фотоколлажа, опубликованной Музеем Новосибирска, Ивон нашел беглое упоминание о новосибирце, пролетевшем под мостом, в онлайн-базе газет на сайте newspapers.com. Издание The Times from Shreveport («Таймс из Шривпорта» — газета из города в штате Луизиана — Н.Г.) в августе 1965 года опубликовало заметку «Российские газетные рекорды: "Хулиганство"», в котором действительно есть упоминание новосибирца, пролетевшего под мостом. Скрин газеты также опубликован в Snopes. 

В заметке сказано: «Государственная газета "Известия" вчера отчитала трёх уроженцев Новосибирска, расположенного в 2 тыс. миль к востоку от Москвы, за хулиганство. Газета указала на пьяницу, угнавшего трамвай, трюкача, который пролетел под мостом, и авиамеханика, который отправился в увеселительное путешествие вверх и вниз по взлетно-посадочной полосе на самолёте Ильюшина. «Известия» сообщили, что пьяница опрокинул вагонетку, пилот напугал купальщиков, а авиамеханика, вероятно, остановили власти». Затем Ивон пишет, что в базе газет не нашлось больше никаких фотографий и свидетельств полёта, кроме упоминания в правительственной газете, а значит фотоколлаж «вряд ли показывает реальное событие».


В Музее Новосибирска корреспонденту НГС.НОВОСТИ сказали, что не сомневаются, что полёт Привалова под мостом действительно был. Об этом сам летчик рассказывал автору документального фильма об этом случае Александру Каманову в 1985 году — фильм есть в архивах Музея Новосибирска. «Никаких документов, естественно, быть не может. Они закрыты, это трибунал, они могут быть рассекречены лет через 100», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор Музея Новосибирска Елена Щукина. 


Подробностями о двух других случаях с хулиганами — угонщиками трамвая и самолёта — в Музее Новосибирска не располагают. «Про трамвай мы что-то слышали, про авиамеханика вообще ничего неизвестно», — сказала Щукина. 

Если вы или ваши родные что-то знают об угнанном трамвае или самолете, напишите в редакцию НГС.НОВОСТИ на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Также ждём ваших звонков на этот номер. 

Ранее НГС.НОВОСТИ пиcали о заметке в The Guardian, в которой британский рокер, побывавший в Новосибирске, ругал вонючие вагоны поезда. 

Наталья Гредина
Фото предоставлено Музеем Новосибирска (1), скриншоты с сайта Snopes.com (2-3)

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