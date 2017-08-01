Ехал поперёк потока: на площади Ленина иномарка сбила велосипедиста

Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии

Утром 1 августа автомобиль Mitsubishi Lancer сбил 28-летнего велосипедиста — он ехал по пл. Ленина поперёк плотного потока машин.







Установлено, что пострадавший выехал на дорогу на запрещающий сигнал светофора.





«Женщина 33 лет двигалась на автомобиле Mitsubishi Lancer по ул. Красный проспект со стороны ул. Депутатской в сторону ул. Ядринцевской. У дома № 38 по Красному проспекту произошло столкновение с велосипедом "Сибирь"», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГИБДД.





В ведомстве подчеркнули, что мужчина ехал по ул. Орджоникидзе со стороны ул. Мичурина в сторону ул. Советской на красный сигнал светофора. «Пострадал сам водитель велосипеда, — сообщили в ГИБДД. — Диагноз пока не ясен». Мужчина находится в больнице, а у иномарки, по словам очевидцев, разбито лобовое стекло и замята крыша.



В начале июля под колёсами иномарок оказались двое подростков на велосипедах — одному пострадавшему 14 лет, второму — 13. К счастью, школьники отделались ссадинами и царапинами.









