Пошёл на новый срок: ректор НГУ остался на посту надолго

Михаил Федорук в аудитории НГУ

26 июля на сайте Министерства образования и науки РФ вышел приказ о назначении Михаила Федорука на должность ректора Новосибирского государственного университета.







Михаил Федорук был избран ректором НГУ 5 лет назад — в июне 2012 года.





«Прошло 5 лет, его полномочия закончились, сейчас министерство продлило его полномочия на неопределённый срок»,





— сообщили в пресс-службе НГУ.





Как отметили в пресс-службе, за время руководства Федорука НГУ стал лидером федеральной программы повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов («Проект 5-100»).





«С начала реализации проекта в 2014 году в университете созданы новые лаборатории и центры, заработали англоязычные программы для иностранных студентов, возросла академическая мобильность и публикационная активность сотрудников», — говорится в сообщении ведомства.







Справка: Михаил Федорук — доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Михаил Федорук родился 18 февраля 1956 г. в с. Дупленка Коченёвского района Новосибирской области. В 1982 году окончил физический факультет НГУ и начал свою научную деятельность с аспирантуры в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию (тема — «Численное моделирование взаимодействия бесстолкновительных плазменных потоков на основе кинетико-гидродинамической модели»), а в 1999 — докторскую (тема — «Исследование коллективных процессов в газоразрядной и твердотельных плазмах»). С 1991 года работал в Институте вычислительных технологий СО РАН, где прошёл путь от научного сотрудника до заместителя директора по научной работе. С 1994 года преподает в НГУ, с 2003-го по 2012 год был заместителем декана ММФ НГУ.





После назначения в 2012 году господин Федорук рассказал НГС.НОВОСТИ, как он собирается вытаскивать НГУ на мировой уровень, что он думает о студентах-платниках и что в университете его не устраивает.

