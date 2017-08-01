Рыжая девушка поедет в Санкт-Петербург за титулом «Миссис Великая Русь»

Всего на конкурсе было 12 участниц
Всего на конкурсе было 12 участниц

Вчера, 31 июля, в Бердске состоялся финал конкурса «Миссис Великая Русь Бердск» — конкурса красоты для замужних женщин.


Организаторы конкурса выбрали главную победительницу — они дали Гран-при 28-летней Екатерине Родиной, жюри выбрало вторую победительницу — 25-летнюю Диану Стахееву. Теперь обе победительницы готовятся к следующему, уже всероссийскому этапу конкурса, который состоится в Санкт-Петербурге с 7 по 14 августа. 


«Впечатления от конкурса и от победы непередаваемые! На протяжении всего конкурса я получала огромное удовольствие от всех мероприятий, фотосессий, репетиций. Финал конкурса был очень волнительным и прошёл на одном дыхании. Я не успела понять, как уже стояла на сцене и наблюдала, как награждают наших красавиц.


Искренне радовалась за всех девочек и, честно говоря, не ожидала, что получу наивысшую награду, Гран-при конкурса. Признаюсь, что рассчитывала получить одну из 5 корон, но что это будет главная корона, я не ожидала точно и, наверное, до сих пор этого не осознаю.


Самым сложным испытанием для меня был конкурс "Визитка". Очень сложно было рассказывать о себе и при этом стараться не показывать своё волнение. Легче всего мне дались дефиле и танцы.


От всероссийского конкурса я жду не менее ярких впечатлений. Я с гордостью представлю наш город в Санкт-Петербурге и, конечно, буду настраивать себя на победу. Как показал предыдущий опыт — я всё могу», — рассказала НГС.НОВОСТИ победительница Екатерина Родина.


Екатерина Родина, «Миссис Великая Русь Бердск Гран-при»
Екатерина Родина, «Миссис Великая Русь Бердск Гран-при»


Вторая победительница также рассказала о своих впечатлениях. «Победу я ожидала. Сложным было совместить бизнес в нескольких городах, семью и все мероприятия в процессе конкурса, который длился 2,5 месяца. Сам финал оказался легче, чем предполагала в плане ощущений. Была атмосфера позитива. Все участницы сдружились, и в финале были одной дружной командой для того, чтобы сделать конкурс максимально красивым! Это конкурс миссис, и здесь это было тепло, по-семейному. Мне присудили титул "Миссис Великая Русь Бердск 2017". В Питер едем с дочкой на конкурс "Миссис и мини-мисс Великая Русь". В программе предстоящего конкурса мастер-класс от победителя шоу "Танцы на ТНТ", экскурсии, интересные мероприятия. Безусловно, моя цель — наша победа», — рассказала Диана Стахеева.


Диана Стахеева, «Миссис Великая Русь Бердск 2017»
Диана Стахеева, «Миссис Великая Русь Бердск 2017»


Конкурсы красоты проводятся в нашем регионе довольно часто. Недавно прошёл кастинг на самую красивую волейболистку. Девушки будут соревноваться друг с другом за титул «Мисс БВЛ 2017».

Алёна Золотухина 
Фото Илоны Жураковской (1), Екатерины Родиной (2), Дианы Стахеевой (3) 

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