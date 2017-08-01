В правительстве показали проект четвёртого моста с невероятной развязкой на площади Энергетиков

Проект развязки на пл. Энергетиков в Ленинском районе

В правительстве НСО представили проект четвёртого моста через Обь — сложная двухуровневая развязка на пересечении проезда Энергетиков и ул. Станционной позволит водителям быстро добираться с правобережной на левобережную часть Новосибирска.





«Все расчёты сделаны. По прохождению хода 5 км с расчётной скоростью 100 км/ч — представьте, сколько [будут] люди экономить», — сообщил генеральный директор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников.





Предполагается, что трасса соединит ул. Ипподромскую от пл. инженера Будагова до пл. Энергетиков. Длина самого моста составит 1,5 км. По расчётам авторов проекта, на мосту будет от 4 до 6 полос движения.





Проектное решение в правобережной части Новосибирска — мост проходит над парком «Городское начало»





Сейчас правительство НСО готовит для заключения концессионное соглашение с инвестором, который построит мост и будет собирать плату за проезд по нему в течение 20 лет. Общая стоимость строительства нового моста — около 40 млрд руб., для строительства будут снесены частные дома на левом берегу Оби.